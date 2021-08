Oppo se chlubí, že našlo optimální kompromis. Ukázalo foťák pod displejem

Foťák pod displej doposud implementoval do komerční podoby jediný výrobce. Už loni ukázalo ZTE model Axon 20, který od podzimu začalo prodávat i v Evropě. Jenže se to moc nepovedlo a přední fotoaparát Axonu 20 se v hodnocení DxO Mark zařadil na úplný chvost žebříčku. Navíc na displeji je patrné, že je pod ním schovaný fotoaparát.

A právě oba tyto problémy podle svých slov Oppo vyřešilo. Respektive se mu podařilo najít kompromis, který co nejlépe schová kamerku pod displej, přičemž zároveň bude mít dost světla, aby dokázala slušně fotit.

Oppo zatím žádný komerčně dostupný mobil s kamerkou pod displejem nemá a ani to nevypadá, že by se měl ukázat v nejbližší době. Ale ve střednědobém horizontu jistě nějaký takový mobil nachystá. Zatím k demonstraci slouží prototyp, který Oppo ukázalo na fotografiích.

Aby vše fungovalo, použila společnost displej, který má jemnost 400 bodů na palec, a to po celé ploše. Tedy i nad fotoaparátem. Aby to však fungovalo, mají pixely nad fotoaparátem poloviční velikost. Tím se k jeho snímači dostane více světla a zároveň by to na displeji nemělo být patrné.

Displej zároveň využívá několik dalších inovací. A to jak na úrovni připojení panelu průhledným materiálem, tak v režimu řízení pixelů. Standardně jednopixelový obvod řídí dva pixely, u nového displeje řídí obvod vždy jen jeden pixel. Tím se daří lépe kompenzovat zobrazení v oblasti nad fotoaparátem bez snížení životnosti displeje.

U fotoaparátu použilo Oppo algoritmy umělé inteligence, která se učila na tisících snímků. Tento úkol dostaly americké laboratoře společnosti. Oppo uvádí, že se vývojem fotoaparátu pod displejem věnuje už od roku 2018 a toto je třetí generace. Ty předchozí zůstaly jen v laboratořích firmy, tato by již měla jít na trh.

Firma zveřejnila i ukázkovou fotografii. Ta nevypadá špatně, je ostrá. Pro potřeby selfie určitě použitelná. Na pozadí už však nějaké vady patrné jsou a navíc je to fotka za ideálního světla. Pokud ho bude méně, tak se zřejmě kvalita fotky zhorší víc než u konvenčního umístění fotoaparátu.