To muselo bolet. Objednal si telefony, jenže pak začala válka

Lukáš Hron
Stát se to v Česku, spustila by se lavina narážek na kvalitu doručovací služby. Ta však za neuvěřitelně dlouhou prodlevou mezi odesláním a doručením zásilky nestojí. Libyjský obchodník se objednaných mobilů přeci jen dočkal, za tu dobu se z nich však staly muzejní kousky.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čtvrtá generace iPhonu, první generace řady Galaxy S od Samsungu či první chytré HTC řady Desire. To je jen malý výčet novinek roku 2010. Roku, v němž si obchodník z libyjského Tripolisu objednal zásilku více než dvou desítek mobilních telefonů Nokia. Balík byl předán doručovací službě, do svého cíle už ovšem dorazit nestačil, byť odesílatele a příjemce od sebe dělilo jen pár kilometrů – oba byli z Tripolisu.

Krátce po odeslání zásilky totiž v Libyi vypukly občanské protesty proti režimu vůdce Muammara Kaddáfího. Kvůli první občanské válce se zhroutila logistika i celní infrastruktura a balík tak zůstal uvězněn kdesi na cestě ve skladu. Jenže na mnohem déle, než by kdo očekával. Libye se totiž po svržení dlouholetého vůdce rozdělila na dvě soupeřící vlády – západní a východní, což vedlo k dlouholeté nestabilitě, a to i na poli logistiky.

Tripoliský obchodník se nicméně své zásilky navzdory politickým nepokojům dočkal. Ovšem až nyní, tedy po dlouhých 16 letech. Za tu dobu tak se z jejího obsahu, který zahrnoval jak klasické, tak prémiové nokie (např. model N95), staly muzejní kousky. Ve své době žádané modely dnes působí úsměvně – v mnohých zajisté vyvolávají nostalgické vzpomínky.

Zásilka obsahovala třeba i na hudbu zaměřené modely (např. model 5300 XpressMusic). Mnohé z telefonů byly podle portálu Gulf News ve své době považovány za symboly společenského postavení. Z dnešního pohledu jde pouze o kuriozity, které osloví spíše jen vášnivé sběratele. Některé z nokií v zásilce jsou nyní i dvacet let staré. Neuvěřitelně dlouho opožděná zásilka tak zejména poukázala na to, jaký obrovský pokrok mobilní zařízení během dvou dekád udělala.

laughtercolours

In 2010, Nokia mobile phones ordered by a phone dealer in Libya were delivered 16 years later due to the civil war that broke out in the country and the subsequent chaos.

The ordered phones had to wait in warehouses due to the collapse of logistics lines, the dysfunction of customs, and security issues following the civil war in 2011.

10. ledna 2026 v 8:37, příspěvek archivován: 28. ledna 2026 v 16:15
oblíbit odpovědět uložit

Jakkoli je tento příběh úsměvný a může vyvolat vtipné reakce, tak především poukazuje na dalekosáhlé dopady konfliktu. A co s telefony příjemce, kterého shledání s již dávno zapomenutou zásilkou pobavilo a který již podniká v jiném oboru, udělá?

Podle vlastních slov jich pár daruje kamarádovi a zbylé si ponechá jako vzpomínku na dobu, kdy šlo o žádané přístroje. Mají pro něj totiž sentimentální hodnotu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dělá to Apple naschvál? Levným iPhonem chce potupit veškerou konkurenci

Možná podoba modelu iPhone 17e

Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to...

iPhone si teď nekupujte. Za dva týdny tu bude novinka, na které ušetříte

Možná podoba modelu iPhone 17e

Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.

První levný mobil v Česku byl strašný křáp. Přesto se hned vyprodal

Jelikož se ale jednalo o první dotovaný mobil v nabídce T-Mobile (původní...

Před třiceti lety se v Česku rozběhly mobilní sítě pro každého. Mobily byly tehdy drahé, takže největší zájem byl o první dotované přístroje. Nástup operátora Paegas (dnes T-Mobile) přinesl první...

Apple za něj chce šest tisíc a je vyprodaný. My ho sehnali za tři stovky

Ochranné pouzdro pro iPhone 17 z AliExpressu

Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...

Umí si sám odskočit. Tak se rozkládají smartphony v Číně a je to praktické

Huawei Mate X7

Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete...

To muselo bolet. Objednal si telefony, jenže pak začala válka

Ilustrační snímek

Stát se to v Česku, spustila by se lavina narážek na kvalitu doručovací služby. Ta však za neuvěřitelně dlouhou prodlevou mezi odesláním a doručením zásilky nestojí. Libyjský obchodník se objednaných...

22. února 2026

Na papíře vypadal jako lepší volba, ale test ukázal překvapivý výsledek

Samsung Galaxy S25 FE

Tenký Samsung Galaxy S25 Edge zrovna mnoho úspěchů neslaví, ovšem na poli fotoaparátů si vlastně vůbec nevede špatně. Jeho dvojitá sestava získala v hodnocení DxO Mark dobré skóre. To „odlehčený“ top...

21. února 2026  7:02

Vysílače 5G jsou závažný zdravotní problém, tvrdí americký ministr Kennedy

Premium
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026)

Americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy mladší vyjádřil své znepokojení, co se týče negativního dopadu elektromagnetického záření 5G vysílačů na lidské zdraví. A to...

21. února 2026

Hokej s Kanadou přikoval Čechy k obrazovkám. O2 hlásí rekordní datový provoz

Lukáš Sedlák po asistenci Romana Červenky zasouvá kotouč do odkryté kanadské...

Operátor O2 tento týden zaznamenal nový absolutní síťový rekord, co se týče datového provozu. Postaral se o to i důležitý hokejový zápas Česka s Kanadou na zimních olympijských hrách v italském...

20. února 2026  14:22

Dělá to Apple naschvál? Levným iPhonem chce potupit veškerou konkurenci

Možná podoba modelu iPhone 17e

Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to...

20. února 2026

Překvapení. Tak slušně vybavené mobily jsou opravdu jen za tak nízkou cenu

ilustrační snímek

Dá se koupit dobrý smartphone za méně než pět tisíc korun? Pro mnohé to může být překvapení, ale nám se takové přístroje podařilo najít. A výběr je nečekaně slušný. Kdo pak chce ještě víc ušetřit,...

19. února 2026

Google ukázal velkého konkurenta levného iPhonu. Pixel 10a mírně zlevnil

Google Pixel 10a

Google představil svůj nový „áčkový“ smartphone řady Pixel. Model 10a pokračuje v tradici dostupných modelů, oproti předchůdci se úplně zbavil výstupku fotoaparátů a mírně zlevnil. Novinka půjde do...

18. února 2026

Umí si sám odskočit. Tak se rozkládají smartphony v Číně a je to praktické

Huawei Mate X7

Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete...

18. února 2026

iPhone si teď nekupujte. Za dva týdny tu bude novinka, na které ušetříte

Možná podoba modelu iPhone 17e

Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.

17. února 2026  11:28

Jsou nové iPhony 17 opravdu nejošklivější? Nebo se vám nelíbí starší kusy?

ilustrační snímek

Smartphony Applu se stejně jako jakýkoli jiný jeho produkt vyznačují čistým designem. Apple moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit, a tak k velkým designovým změnám přistupuje s...

17. února 2026

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Apple za něj chce šest tisíc a je vyprodaný. My ho sehnali za tři stovky

Ochranné pouzdro pro iPhone 17 z AliExpressu

Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...

16. února 2026

První levný mobil v Česku byl strašný křáp. Přesto se hned vyprodal

Jelikož se ale jednalo o první dotovaný mobil v nabídce T-Mobile (původní...

Před třiceti lety se v Česku rozběhly mobilní sítě pro každého. Mobily byly tehdy drahé, takže největší zájem byl o první dotované přístroje. Nástup operátora Paegas (dnes T-Mobile) přinesl první...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.