Čtvrtá generace iPhonu, první generace řady Galaxy S od Samsungu či první chytré HTC řady Desire. To je jen malý výčet novinek roku 2010. Roku, v němž si obchodník z libyjského Tripolisu objednal zásilku více než dvou desítek mobilních telefonů Nokia. Balík byl předán doručovací službě, do svého cíle už ovšem dorazit nestačil, byť odesílatele a příjemce od sebe dělilo jen pár kilometrů – oba byli z Tripolisu.
Krátce po odeslání zásilky totiž v Libyi vypukly občanské protesty proti režimu vůdce Muammara Kaddáfího. Kvůli první občanské válce se zhroutila logistika i celní infrastruktura a balík tak zůstal uvězněn kdesi na cestě ve skladu. Jenže na mnohem déle, než by kdo očekával. Libye se totiž po svržení dlouholetého vůdce rozdělila na dvě soupeřící vlády – západní a východní, což vedlo k dlouholeté nestabilitě, a to i na poli logistiky.
Tripoliský obchodník se nicméně své zásilky navzdory politickým nepokojům dočkal. Ovšem až nyní, tedy po dlouhých 16 letech. Za tu dobu tak se z jejího obsahu, který zahrnoval jak klasické, tak prémiové nokie (např. model N95), staly muzejní kousky. Ve své době žádané modely dnes působí úsměvně – v mnohých zajisté vyvolávají nostalgické vzpomínky.
Zásilka obsahovala třeba i na hudbu zaměřené modely (např. model 5300 XpressMusic). Mnohé z telefonů byly podle portálu Gulf News ve své době považovány za symboly společenského postavení. Z dnešního pohledu jde pouze o kuriozity, které osloví spíše jen vášnivé sběratele. Některé z nokií v zásilce jsou nyní i dvacet let staré. Neuvěřitelně dlouho opožděná zásilka tak zejména poukázala na to, jaký obrovský pokrok mobilní zařízení během dvou dekád udělala.
Jakkoli je tento příběh úsměvný a může vyvolat vtipné reakce, tak především poukazuje na dalekosáhlé dopady konfliktu. A co s telefony příjemce, kterého shledání s již dávno zapomenutou zásilkou pobavilo a který již podniká v jiném oboru, udělá?
Podle vlastních slov jich pár daruje kamarádovi a zbylé si ponechá jako vzpomínku na dobu, kdy šlo o žádané přístroje. Mají pro něj totiž sentimentální hodnotu.