Oblíbili si kultovky. Udělali hodinky v limitované edici Harry Potter

Patrně coby formu podpory prodeje své prvotiny na poli chytrých hodinek se OnePlus rozhodlo spojit své jméno s knižní, potažmo filmovou ságou o čarodějnickém učni. Společnost tak na trh uvedla hodinky Watch v limitované edici Harry Potter. Pouzdro hodinek z nerezové oceli zůstalo prakticky beze změny, jedinou změnou oproti běžnému provedení je odlišný barevný odstín. Zatímco běžné OnePlus Watch jsou stříbrné nebo černé, limitovaná edice přichází v měděné barvě.

Odlišný je i řemínek. Stejně jako u limitované edice Watch Cobalt, kdy rám hodinek je vyroben z kobaltové slitiny, je z veganské kůže. Má nicméně hnědý odstín, navíc je do něj raznicí vytlačen erb Bradavic, školy čar a kouzel, která v příběhu Harryho Pottera hraje důležitou roli.

Co se funkčnosti hodinek týče, tak zde OnePlus neučinil žádné změny. Provedeny byly jen softwarové úpravy korespondující s tematikou čarodějnické ságy. K dispozici je tak celkem šest nových pozadí, a to včetně znaků všech bradavických kolejí (Nebelvír, Zmijozel, Havraspár, Mrzimor), jak výrobce ukazuje ve videu. V něm lze na displeji hodinek v určitou chvíli najít i jeden skrytý odkaz na čarodějnickou ságu. Poznáte jej?

Tematicky uzpůsobený design mají i systémové ikony. Limitovaná série hodinek je dodávána ve speciálním obalu v designu cihlové zdi představující vstup do kouzelnického světa. OnePlus Watch Harry Potter je v současnosti k dostání výhradně na indickém trhu, a to za 16 999 rupií, tedy v přepočtu zhruba pět tisíc korun. Standardní provedení chytrých hodinek OnePlusu bylo na evropský trh uvedeno za 159 eur, tedy v přepočtu zhruba čtyři tisíce korun.

Prozatím není jasné, zda budou Watch Harry Potter dostupné i na dalších trzích. Vzhledem k popularitě ságy o Harrym Potterovi by bylo s podivem, kdyby se OnePlus omezilo pouze na jediný. A to i vzhledem k faktu, že třeba v pondělí oznámená speciální edice smartphonu Nord 2, tedy Nord 2 x Pac-Man, bude dostupná po celém světě (více viz OnePlus vzdává hold herní legendě. O novinku si můžete i zahrát).