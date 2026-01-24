Znáte značku OnePlus? Pokud se o mobily zajímáte, tak zřejmě ano. Pokud se v mobilech pohybujete na ose iPhone–Samsung, tak vězte, že OnePlus je jedna z mnoha čínských značek. A to ta menší a trochu jinak zaměřená, než většina ostatních. A teď by měla podle některých zdrojů končit, aktuálně má už jenom přežívat.
OnePlus má docela zajímavou historii. Značka přišla na trh s prvním modelem One v roce 2014. Legenda pravila, že zakladatel OnePlus Pete Lau se už nudil v Oppu na pozici viceprezidenta (jiný velký výrobce smartphonů) a tak z něj odešel a založil OnePlus. Na tyto báchorky mu mobilní svět příliš dlouho neskákal, od jeho odchodu z Oppa do představení prvního modelu One uběhl půl rok a to by nezvládl ani kouzelník.
Nakonec se ukázalo, že OnePlus není zázračným start-upem, ale je to dceřinka Oppa, respektive jeho tehdy nadřízeného Oppo Electronics a jak se později ukázalo, tak příbuzných má tato značka mnohem víc.
Nová značka OnePlus nehrála fér. Tajila, že patří společnosti Oppo
Oppo byl v roce 2014 už zavedený výrobce, i když v mobilech relativně nováček a měl poměrně jasnou strategii, jak opanovat čínský trh a pak ty ostatní v regionu – systém byl navržený v upraveném režimu multilevel marketingu. A dařilo se. Do zbytku světa se Oppo nehnalo, to měl obstarat právě OnePlus.
Zabiják top modelů
První model One způsobil značné pozdvižení, za poloviční cenu nabízel skoro plnou výbavu nejlepších tehdejších přístrojů. Taky se mu začalo říkat „Zabiják značkových modelů“. A opět to vypadalo na úspěch. Samozřejmě, když je v Číně něco úspěšného, tak to postupně začnou další značky napodobovat, takže posléze takových zabijáků značkových mobilů bylo víc.
Oppo s OnePlus patří do koncernu BBK Electronics, respektive patřilo, majetkové struktury soukromých čínských společností nejsou úplně přehledné. Pod stejný zastřešující koncern, který se ale sám o sobě nijak nepropagoval, patří ještě značky Vivo, Realme a IQOO. Dlouho fungující navenek samostatně a to včetně veřejné prezentace této nezávislosti. Přitom dohromady by to byla už dávno jasná světová jednička. Ale to majitelé nechtěli, zřejmě i z regulatorních důvodů.
Aktuálně je situace taková, že pod Oppo patří OnePlus, veřejně firmy utužily spolupráci od konce roku 2022. Pod Oppo patří i Realme, ale oficiálně až od konce loňského roku. Druhá větev koncernu zahrnuje Vivo a pod něj patřící IQOO. Tato poslední značka jako jediná není v Evropě aktivní.
Zajímavost postupně vyšuměla
Jak šel čas, tak se z OnePlusu začala ztrácet ta výjimečnost výrobce top produktů za diskontní ceny. Především se stejným způsobem začalo profilovat víc značek, vzpomeňme například Poco, což je diskontní značka už tak levného Xiaomi. A v rámci vlastního koncernu pozici OnePlusu částečně přebralo mladší Realme. Dále přestal fungovat původní distribuční model OnePlusu, tedy online prodej přes vlastní prodejní kanál. To dobře funguje v Číně, ale mizerně v Evropě.
Časem se tak z OnePlusu stala taková běžná čínská značka. Někdy se zajímavějším modelem s dobrým poměrem výkonu a ceny, jindy to nestálo za řeč. Navíc působení mateřského Oppa a i Realme je jako na houpačce, obě značky klidně rok vynechají a z trhu se stáhnou.
OnePlus podle vyjádření šéfa indické pobočky nekončí. Konglomerát Oppa, OnePlusu a Realme je celkově dost silný, takže udržení značky je jen na ochotě majitelů. Ti přitom už dost peněz do OnePlusu nalili v roce 2022, už tehdy to nebylo vyloženě veselé. Takže spíš než o samotném OnePlusu to je o mateřském Oppu.
Najde se pro OnePlus uplatnění?
Oppo se prezentuje primárně jako výrobce prémiového zboží, Realme má zase hodně agresivní cenovou politiku. Což je patrné především v Číně. OnePlus vlastně dnes nejde nějak zásadně charakterizovat. Levné modely mu nejdou a navíc, výrobce levných modelů může být úspěšný jen tehdy, když bude prodávat opravdu velké množství kusů. A v top segmentu je dost plno, navíc čínským značkám se v něm moc nedaří ani v Číně. Takový Apple je s iPhony, alespoň v určitých částech roku, totálně drtí.
Proto na budoucnost OnePlusu nesmíme koukat optikou českého trhu. Ten je zanedbatelný. V Číně se Oppu daří, globálně to také není špatné. Jak je to s OnePlusem známo není, veřejně publikované výsledky Oppa se uvádí právě včetně OnePlusu. Spíš se očekává celková reorganizace všech značek koncernu. Současná situace na trhu už asi neumožňuje jejich nezávislost. Naopak úspory ze spolupráce a rozsahu mohou být právě v tomto případě obrovské.