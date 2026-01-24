O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá

Jan Matura
Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů smartphonů tady jsou a některé značky nemusí letošní rok přežít.

OnePlus Ace 3 Pro | foto: OnePlus

Znáte značku OnePlus? Pokud se o mobily zajímáte, tak zřejmě ano. Pokud se v mobilech pohybujete na ose iPhone–Samsung, tak vězte, že OnePlus je jedna z mnoha čínských značek. A to ta menší a trochu jinak zaměřená, než většina ostatních. A teď by měla podle některých zdrojů končit, aktuálně má už jenom přežívat.

OnePlus má docela zajímavou historii. Značka přišla na trh s prvním modelem One v roce 2014. Legenda pravila, že zakladatel OnePlus Pete Lau se už nudil v Oppu na pozici viceprezidenta (jiný velký výrobce smartphonů) a tak z něj odešel a založil OnePlus. Na tyto báchorky mu mobilní svět příliš dlouho neskákal, od jeho odchodu z Oppa do představení prvního modelu One uběhl půl rok a to by nezvládl ani kouzelník.

Nakonec se ukázalo, že OnePlus není zázračným start-upem, ale je to dceřinka Oppa, respektive jeho tehdy nadřízeného Oppo Electronics a jak se později ukázalo, tak příbuzných má tato značka mnohem víc.

Nová značka OnePlus nehrála fér. Tajila, že patří společnosti Oppo

Oppo byl v roce 2014 už zavedený výrobce, i když v mobilech relativně nováček a měl poměrně jasnou strategii, jak opanovat čínský trh a pak ty ostatní v regionu – systém byl navržený v upraveném režimu multilevel marketingu. A dařilo se. Do zbytku světa se Oppo nehnalo, to měl obstarat právě OnePlus.

Zabiják top modelů

První model One způsobil značné pozdvižení, za poloviční cenu nabízel skoro plnou výbavu nejlepších tehdejších přístrojů. Taky se mu začalo říkat „Zabiják značkových modelů“. A opět to vypadalo na úspěch. Samozřejmě, když je v Číně něco úspěšného, tak to postupně začnou další značky napodobovat, takže posléze takových zabijáků značkových mobilů bylo víc.

Oppo s OnePlus patří do koncernu BBK Electronics, respektive patřilo, majetkové struktury soukromých čínských společností nejsou úplně přehledné. Pod stejný zastřešující koncern, který se ale sám o sobě nijak nepropagoval, patří ještě značky Vivo, Realme a IQOO. Dlouho fungující navenek samostatně a to včetně veřejné prezentace této nezávislosti. Přitom dohromady by to byla už dávno jasná světová jednička. Ale to majitelé nechtěli, zřejmě i z regulatorních důvodů.

Aktuálně je situace taková, že pod Oppo patří OnePlus, veřejně firmy utužily spolupráci od konce roku 2022. Pod Oppo patří i Realme, ale oficiálně až od konce loňského roku. Druhá větev koncernu zahrnuje Vivo a pod něj patřící IQOO. Tato poslední značka jako jediná není v Evropě aktivní.

Zajímavost postupně vyšuměla

Jak šel čas, tak se z OnePlusu začala ztrácet ta výjimečnost výrobce top produktů za diskontní ceny. Především se stejným způsobem začalo profilovat víc značek, vzpomeňme například Poco, což je diskontní značka už tak levného Xiaomi. A v rámci vlastního koncernu pozici OnePlusu částečně přebralo mladší Realme. Dále přestal fungovat původní distribuční model OnePlusu, tedy online prodej přes vlastní prodejní kanál. To dobře funguje v Číně, ale mizerně v Evropě.

Časem se tak z OnePlusu stala taková běžná čínská značka. Někdy se zajímavějším modelem s dobrým poměrem výkonu a ceny, jindy to nestálo za řeč. Navíc působení mateřského Oppa a i Realme je jako na houpačce, obě značky klidně rok vynechají a z trhu se stáhnou.

OnePlus podle vyjádření šéfa indické pobočky nekončí. Konglomerát Oppa, OnePlusu a Realme je celkově dost silný, takže udržení značky je jen na ochotě majitelů. Ti přitom už dost peněz do OnePlusu nalili v roce 2022, už tehdy to nebylo vyloženě veselé. Takže spíš než o samotném OnePlusu to je o mateřském Oppu.

Najde se pro OnePlus uplatnění?

Oppo se prezentuje primárně jako výrobce prémiového zboží, Realme má zase hodně agresivní cenovou politiku. Což je patrné především v Číně. OnePlus vlastně dnes nejde nějak zásadně charakterizovat. Levné modely mu nejdou a navíc, výrobce levných modelů může být úspěšný jen tehdy, když bude prodávat opravdu velké množství kusů. A v top segmentu je dost plno, navíc čínským značkám se v něm moc nedaří ani v Číně. Takový Apple je s iPhony, alespoň v určitých částech roku, totálně drtí.

Proto na budoucnost OnePlusu nesmíme koukat optikou českého trhu. Ten je zanedbatelný. V Číně se Oppu daří, globálně to také není špatné. Jak je to s OnePlusem známo není, veřejně publikované výsledky Oppa se uvádí právě včetně OnePlusu. Spíš se očekává celková reorganizace všech značek koncernu. Současná situace na trhu už asi neumožňuje jejich nezávislost. Naopak úspory ze spolupráce a rozsahu mohou být právě v tomto případě obrovské.

Vstoupit do diskuse

To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil

Poco M8 5G a Redmi Note 15 5G

Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Motorola Watch 2026

Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...

Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují

Honor Magic 8 Pro Air

Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...

O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá

OnePlus Ace 3 Pro

Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů...

24. ledna 2026

Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují

Honor Magic 8 Pro Air

Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...

23. ledna 2026

Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?

Mobilní aplikace Můj Vodafone+

Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...

22. ledna 2026  13:17

Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?

Předpokládaný vzhled Samsungů S26

Premiéra vrcholné řady Samsungů S26 se blíží, takže mobilní svět je plný informací a spekulací, co by telefony měly umět a jak budou vypadat. Vcelku jasno je i nad sestavou modelů, protože už delší...

22. ledna 2026  7:02

To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil

Poco M8 5G a Redmi Note 15 5G

Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...

22. ledna 2026

Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus

Série Xiaomi Redmi Note 15 – zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note...

Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...

21. ledna 2026

Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Motorola Watch 2026

Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...

20. ledna 2026,  aktualizováno  12:12

Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete

Ilustrační snímek

Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak...

20. ledna 2026  7:02

Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Asus Zenfone 11 Ultra

Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...

19. ledna 2026  7:02

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

19. ledna 2026

Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro

Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...

18. ledna 2026

Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo

ilustrační snímek

Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...

18. ledna 2026

