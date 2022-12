Otec nalije do OnePlus dost peněz. Stačí mu, že nebude prodělávat

OnePlus byl pionýrem koncernu BBK Electronics při expanzi mimo Asii. Kdysi až kultovní značka cenově dostupných smartphonů s bohatou výbavou se postupně propadla do průměru čínské produkce. Lokálně značku začaly distribuovat místní společnosti, v prodeji tak byla u většiny obchodníků. To se však nyní změní.

Koncern BBK Electronics byl dlouho pro většinu světa neznámý. Jenže mezitím sbíral značné úspěchy na domácím trhu a také v mnoha dalších zemích Asie. Jeho hlavní značky Oppo a Vivo se však mimo asijský kontinent prakticky neprodávaly. Pionýrem značky byl OnePlus, který přišel do Evropy jako moderní online značka. V úplných počátcích trochu podváděl s původem, OnePlus se tvářil jako nezávislý startup, příslušnost k BBK Electronics přiznal až pod tíhou důkazů.

Ale na to si dnes vzpomene málokdo. V každém případě hlavní značky koncernu jsou Oppo a Vivo. Pod první patří OnePlus a Realme, pod druhou IQOO, ale ta je zatím mimo Čínu neaktivní. Ostatní koupíte v Evropě dnes na každém rohu. U OnePlus to však dost možná přestane platit a co bude v Evropě s Realme, je otázkou.

Novou pozici OnePlus koncern zveřejnil 17. prosince v Číně u příležitosti devátého výročí značky. Značka se ještě víc propojí s Oppem, i když v tomto směru už dříve došlo k integraci vývoje nebo operačního systému. Vrátí se k online prodeji, zřejmě výhradně, tak jako OnePlus začínal. Nutno dodat, že informace se zatím týkají čínského trhu, jinde ve světě to může být jiné. Servis a další podporu by však měly zajišťovat kamenné provozovny Oppa.

Oppo pak do OnePlus postupně během tří let naleje 10 miliard yuanů, což je v přepočtu přes 32 miliard korun. Navíc Oppo neočekává, že mu bude OnePlus vydělávat, bude spokojené s vyrovnaným hospodářským výsledkem, černou nulou. Jak na tom aktuálně OnePlus na čínském trhu je, není známo, jeho výsledky jsou ve statistikách započítané pod Oppem. V Evropě nepatří mezi významné hráče, ale daří se mu v USA, kde je číslem čtyři, ale podíl má od jednoho do tří procent podle kvartálu.

Jaká bude budoucnost pro OnePlus v Evropě, zatím zcela jasné není, ale zřejmě bude následovat čínský model. Detaily by firma mohla prozradit s premiérou modelu 11, která by měla být na začátku února příštího roku.