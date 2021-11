OnePlus vzdává hold herní legendě. O novinku si můžete i zahrát

Patrně jen málokdo nezná počítačovou hru, v níž žluté kolečko s ústy cestuje bludištěm vyplněným tečkami, které má za úkol všechny požrat. Přitom se však také musí vyhýbat čtyřem protivníkům v podobě barevných duchů, kteří jej pronásledují. Od svého uvedení v květnu 1980 se stal Pac-Man kultovní záležitostí. Právě tuto herní legendu se rozhodl čínský OnePlus oslavit speciální edicí modelu Nord 2 5G.

Nord 2 x Pac-Man Edition byl představen tak trochu v tichosti, novinku oznámil člen digitálního týmu Joe C. v pondělí 8. listopadu na komunitním fóru společnosti OnePlus. Speciální edice koncem července představeného smartphonu by měla tak trochu klamat tělem. Jedinou zevnější změnou mají být totiž speciální záda. Neliší se však jen barvou, ale i materiálem a povrchovou úpravou.



OnePlus totiž na jednu z jejich vrstev použil fosforeskující inkoust, takže zatímco na denním světle bude telefon působit prakticky „obyčejným“ dojmem, ve tmě se rozzáří. Nerozzáří se ovšem celá záda, vykreslí se na nich totiž klasické „packmanovské“ bludiště. Podobu novinky společnost zatím tají.



Po softwarové stránce výrobce přepracoval také uživatelské rozhraní OxygenOS a přidal hry a řadu exkluzivního obsahu, který je inspirován legendární plošinovkou. Ne všechen tento „bonusový“ obsah je však hned přístupný, některé jeho části bude muset uživatel odemknout podobně jako při zvládání arkádové hry.

Současně s uvedením tohoto speciálního Nordu 2 vyhlásil OnePlus soutěž. Až do středy 10. listopadu se soutěží o tři tyto telefony doplněné o bezdrátová sluchátka OnePlus Buds Z. Jde přitom o stylovou soutěž. Telefony totiž získají ti, kteří dosáhnou třech nejvyšších skóre při hraní Pac-Mana. Od pátku 12. listopadu do pondělí 15. listopadu se pak soutěží o poukazy na sluchátka OnePlus Buds Z zdarma k objednávce OnePlusu Nord 2 x Pac-Man Edition. Do soutěže se můžete registrovat a zapojit zde. Vítěze společnost vyhlásí na svém komunitním fóru.

Co se hardwaru týče, tak „packmanovská“ edice je v tomto ohledu již srovnatelná s běžným Nordem 2 5G. Tedy s jediným rozdílem. Telefon bude v tomto případě dostupný pouze v jediné paměťové variantě, a sice té nejvyšší. Uživatelské úložiště tak nabídne 256 GB, operační paměť pak kapacitu 12 GB. Evropská cena speciální edice Nordu 2 je stanovena na 529 eur, tedy v přepočtu necelých 13,4 tisíce korun. To je o jen o zhruba 700 korun více, než za kolik lze na tuzemském trhu aktuálně pořídit standardní Nord 2 5G v paměťové variantě 12/256 GB (12 700 Kč).