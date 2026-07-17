V roce 2013 se trh se smartphony stabilizoval. Ty dobré byly drahé, a tak se na trhu otvírala zajímavá příležitost. To si alespoň podle původní legendy řekl Pete Lau, do té doby obchodní ředitel výrobce mobilů Oppo. Z Oppa odešel, aby založil nový startup, který pojmenoval OnePlus.
S touto legendou a postupně představovaným prvním modelem One, který za poloviční cenu sliboval výkon a výbavu top modelů, získalo OnePlus po celém světě velkou pozornost. Ještě zde nebyly obchodní války, takže se na novinku těšili i zákazníci v USA. Tam měl telefon stát bez daně v přepočtu sedm tisíc korun, v Evropě s daní osm tisíc a něco k tomu. Očekávání byla veliká.
Falešná pohádka o startupu
Jenže na příběhu něco nehrálo. Pete Lau by těžko za půl roku od odchodu z Oppa dokázal vyvinout nový smartphone a ještě by stihl zajistit výrobu, marketing a prodej. Jedině, že by na tom potají pracoval ještě ve funkci v Oppu. To by ovšem znamenalo velké problémy. Nakonec se ukázalo, že OnePlus je čistá pobočka Oppa, kterou podle tehdejšího vyjádření vlastnila nadřazená společnost Oppo Electronics.
Nejlepší telefon na světě za neuvěřitelnou cenu. Test OnePlus One
V letech 2013–2014 ještě Oppo mimo Asii moc známé nebylo. Už se o něm šuškalo a kdo navštívil nějakou asijskou zemi, musel na logo Oppa narazit alespoň tisíckrát. Bylo všude. Podobně jako logo značky Vivo. Až když se firmy rozhodly vydat do Evropy, o dost později než OnePlus, tak se ukázalo, že všechny patří stejným majitelům z koncernu BBK Electronics. Což nebylo tajné, ale mimo Čínu to vlastně do té doby nikoho příliš nezajímalo a hledat majetkové poměry v čínských firmách je poněkud obtížné.
OnePlus byl hit
OnePlus si tedy získal celosvětovou pozornost a stal se hlavním představitelem trendu, který se skrýval pod heslem Zabiják top smartphonů. Pro značku tento trend vydržel jen několik let, cenově dostupné modely s částečnou výbavou top modelů začal nabízet kdekdo. OnePlus chvíli těžil z toho, že se specializoval na online prodej bez kamenných prodejen a také sázel na marketing nedostatku. Na nové modely se čekalo ve frontách.
Z OnePlus postupně vyprchalo kouzlo startupu, ač v reálu žádné nebylo. Jeden ze zakladatelů Carl Pei pak po roce 2020 odešel z firmy a v Británii založil nový startup Nothing. Který je zatím všeobecně brán jako samostatná značka.
V Evropě pak nastala zajímavá situace, kdy proti sobě šly čtyři značky z portfolia jedné mateřské společnosti: Vivo, Oppo, Realme a OnePlus. Teoreticky měla a má každá z nich jiné zaměření, ale prakticky tomu tak není. Alespoň v Evropě, v Číně minimálně Realme platí za nejlevnější značku s agresivními cenami.
Konec OnePlusu tak není překvapující, značka už delší dobu nic zásadního nepřinášela. Stala se přiznanou pobočkou Oppa, ale na některých trzích s vlastním marketingem a distribucí. Nebýt paměťové krize, možná by ještě chvíli vydrželo, ale aktuálně je to prostě jen zbytečně nákladná věc. Koncern má co nabídnout, v prémiovém segmentu Oppo a o něco níže Vivo, pod nimi pak Realme.
OnePlus 15 koupíte s pěknou slevou
Pro zákazníky to znamená, že nové modely už na trh nepřijdou. Kdo chce ty současné, tak modely řady 15 a 15R jsou stále běžně k mání, stejně jako chytré hodinky nebo tablet. Některé produkty jsou v decentní slevě do 15 procent z doporučené ceny. Třeba OnePlus 15 s pamětí 16 + 512 GB za 21 tisíc korun je vyloženě zajímavá nabídka.
Výrobce bude nadále vydávat softwarové a bezpečností updaty, servis pak zajistí mateřské Oppo. Postupně bude zákazníkům nabídnuta změna operačního systému nadstavby) z vlastní na verzi mateřského Oppa. Ale není to podmínka, jen nabídka. OnePlus úplně nekončí, v Číně by měl fungovat dál, stejně jako v Indii nebo na některých dalších asijských trzích.