Nebyl to Samsung ani Huawei, kdo uvedl na trh první ohebný smartphone, nýbrž prakticky neznámá značka Royole. Ačkoliv byli technicky první, jejich model FlexPai díru do světa neudělal. Po roce to ovšem společnost zkouší znovu a druhá generace už vypadá zajímavěji.

Autor: Royole