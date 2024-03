Pozor, tuto ochranu displeje nepoužívejte, varuje známý výrobce mobilů

Varování před použitím konkrétního způsobu ochrany displeje smartphonů zveřejnila na svém webu indická pobočka čínského výrobce. Týká se tekuté UV adhezivní ochrany displeje, která podle Xiaomi získává na popularitě zejména u uživatelů modelů se zahnutým displejem.

K fixaci ochranného skla se totiž používá tekuté lepidlo, které je nutné aplikovat přímo na displej telefonu a které po vytvrzení vlivem UV záření fungujícího jako katalyzátor fotochemické reakce zajistí pevný spoj po celé ploše a tedy i správné uchycení ochranného skla. Ovšem podle portálu The Times of India má tato metoda řadu nevýhod včetně snížené citlivosti na dotek či rizika vzniku vzduchových bublin. Větším rizikem je však podle Xiaomi to, že lepidlo ze zahnutého displeje steče.

Nehrozí přitom zdaleka jen poškození těla telefonu, respektive zadního panelu. Mnohem větší riziko této metody ochrany displeje před mechanickým poškozením spočívá v zatečení lepidla pod boční ovládací tlačítka, do nabíjecího konektoru či ke sluchátku a reproduktorům. Čínský výrobce varuje, že to může vést k různým problémům, včetně třeba neočekávaných restartů telefonu, chrčení reproduktorů či odlupování kůže ze zadního krytu.

„Abychom zajistili bezproblémový zážitek pro všechny uživatele, důrazně nedoporučujeme používat tekuté UV adhezivní ochranné prostředky, protože mohou vést k poruchám, které by mohly zneplatnit vaši záruku,“ varovalo Xiaomi s doporučením, aby uživatelé zvážili jiné alternativy nevyžadující aplikaci tekutého lepidla. Tedy například použití tvrzeného skla či elektrostatické fólie.

Kromě Xiaomi obdobné varování vydalo i Realme, které upozorňuje i na to, že by instalace ochranného skla měla být prováděna profesionálně. Použití temperované fólie s UV lepidlem označil tento čínský výrobce jako riskantní, byť má i přednost v podobě lepší fixace, a tudíž menší pravděpodobnosti, že se při používání uvolní.

Realme poukazuje například i na úskalí nanášení lepidla na displej, kdy při nesprávném postupu mohou pod ochrannou fólií vzniknout trvalé bubliny. Kvůli lepidlu, které vnikne do drobných perforací sluchátka a vytvrdne, pak může být zvuk reproduktoru tlumený. Kvůli tloušťce temperované fólie, která podle Realme může i několikanásobně překračovat tloušťku originální ochranné fólie, může být zhoršena odezva displeje na dotyk. Ovlivněna může být i funkčnost čtečky otisků prstů integrované v displeji.

Pokud se uživatel i přes všechna varování mobilních výrobců rozhodne k použití tekutého lepidla, tak by aspoň podle Realme měl minimálně použít těsnící fólie k utěsnění všech rizikových míst na těle telefonu. Je však nutné dbát na to, aby tato fólie zcela přiléhala k ploše telefonu, tedy aby nezůstala nikde jakákoli nerovnost zvyšující riziko, že se tekuté lepidlo i navzdory jejímu použití dostane do dané části telefonu a poškodí ho.