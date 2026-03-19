Vzhledem k tomu, že dražší foťáky mobilů se každý rok zlepšují ve schopnostech optického i digitálního zoomu, napadlo nás vyzkoušet, jak takového efektu docílit levně pomocí příslušenství z čínských e-shopů. Zvolili jsme k tomu dvojici přídavných telefoto objektivů a ani v jednom případě nás výsledek moc neoslnil.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Koupili jsme dvě varianty: malý objektiv se schopností přiblížit obraz osminásobně a velký, který už nabízí působivý 36× zoom. U malého jsme se s cenou vešli do stokoruny, u toho velkého pak do tisícikoruny.
Začněme tím malým, který je v podstatě jen taková hračka. Stojí 80 korun, prakticky celý je vyrobený z plastu, takže asi tušíte, že o žádné zázračné vylepšení fotoaparátu nepůjde.
V balení s objektivem dostanete svorku se závitem a také čisticí hadřík. Samotný objektiv má také nasazovací ochrannou krytku optiky.
Do závitu na svorce objektiv našroubujete a poté ho můžete upevnit na libovolný senzor vašeho telefonu.
Nutno mít na paměti, že svorka bude z druhé strany zasahovat do displeje, což není moc praktické a hlavně ani moc stabilní. Stačí o něj jen drobně zavadit a upadne.
O žádných optických kvalitách nemůže být řeč, jde o opravdu velice jednoduchou optiku, která skutečně zajistí vyšší stupeň přiblížení obrazu, ale za cenu výrazného zhoršení optické kvality.
Zde je pro srovnání snímek s naším běžným pohledem z okna kanceláře (standardní záběr fotoaparátu telefonu bez přídavného objektivu).
A zde potom vidíte, jak osminásobný zoom pomocí levného objektivu vypadá. I po správném zaostření je obraz z větší části rozmazaný a lehce deformovaný.
Ačkoli si tedy můžete říct, že za 80 korun dostanete osminásobný optický zoom z telefonu, který ho neumí, reálně se využitelnost takového příslušenství blíží nule.
Pro porovnání jsme tedy ještě objednali dražší a na pohled kvalitnější telefoto objektiv, který umí přiblížit obraz až 36×. Vyšel na 850 korun.
Na první pohled je to značně kvalitnější zboží, tělo je kovové, ostřicí prstenec se otáčí hezky plynule… První dojem byl veskrz pozitivní.
Navíc vám výrobce přibalí opravdu bohaté příslušenství. Vedle čisticího hadříku tu najdete například malý stativ, a dokonce i bezdrátový ovladač spouště.
Vzhledem k tomu, že je objektiv vyrobený z lepších materiálů, je také už celkem těžký a rozhodně nejde o něco, co by se vám k telefonu vešlo do kapsy.
Výrobce vám ale ani tak nepřiblíží optické vlastnosti tohoto modelu a jediné, co lze vyčíst, je zmíněný 36× zoom a ostřicí vzdálenost od 5 metrů do nekonečna.
Svorka, pomocí které objektiv na mobil upevníte, už je praktičtější a nezakrývá část displeje. Na stativ se pak nasazuje pomocí objímky se závitem.
Když fotíte něco s tak vysokým stupněm přiblížení, je stativ a dálkové ovládání dobrý nápad, protože i menší pohyb mobilu obraz značně rozklepe, že ani integrovaná stabilizace obrazu nepomůže.
Vyfocené snímky tímto příslušenstvím už jsou znatelně použitelnější, obraz je u středu snímku celkem ostrý, avšak i tak je znát zhoršená kvalita u krajů a také horší podání barev.
Na dálkovém ovládání máte dokonce dvě tlačítka, každé má funkci spouště, avšak liší se zřejmě použití pro iOS nebo Android.
Za 850 korun už taková věc působí lépe, ovšem na každodenní používání to není ani omylem. Nasadit objektiv vyžaduje cvik a jeho rozměry a hmotnost už z něj dělají něco spíš pro nadšence než pro běžné uživatele.
I tak objektiv působí spíš jako hračka než jako plnohodnotné příslušenství.
Pokud to s fotografiemi mobilem s velkým optickým zoomem myslíte vážně, je lepší sáhnout po řešení, které je vyrobené na míru konkrétnímu mobilu. Nedělá to sice zdaleka každý, ale třeba takové Vivo či Oppo tuto možnost nabízejí a výsledek bude výrazně hezčí i praktičtější, byť samozřejmě také o poznání dražší.
