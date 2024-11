Až 70 procent lidí nemůže využívat nejmodernější 5G síť. Navíc riskují

„Dobrý den, nemůžu se připojit do 5G sítě, ať dělám cokoliv, tak mi na displeji stále svítí jen LTE (4G).“ Takový dotaz slyší operátoři na infolince operátora velmi často. Stačí, když se zeptají na typ telefonu a hned je jasno. Konkrétní přístroj se do 5G sítě připojit nemůže, protože to jednoduše nedokáže. Z interního průzkumu operátora vyplývá, že až 70 procent zákazníků nemá smartphone s podporou sítí 5G a navíc – jen 17 procent z nich ví, že jejich telefon 5G nepodporuje.

Mezi nejčastěji používané telefony v síti O2, které nepodporují sítě 5G a již jim výrobci neposkytují bezpečnostní záplaty jsou například: Apple iPhone SE (1. generace), Apple iPhone X, Huawei P30 Lite, Huawei Y6 2019, Huawei Y6s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy S10e, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Redmi 7A.

5G je nejmodernější standard mobilních sítí. Je to stále mladá technologie, ale dnes ji implementují téměř všichni světoví operátoři a to včetně České republiky. Aktuálně operátor O2 oznámil, že signálem 5G pokrývá již většinu české populace, signál 5G může přijímat téměř 10,5 milionu obyvatel České republiky. Sítě 5G mají pro zákazníky hned několik výhod. Nabízí vyšší přenosové rychlosti, což znamená, že obsah se do telefonu dostane mnohem rychleji, ať už to je hudba, video či cokoliv jiného. Navíc mají nižší latenci, což se hodí při hraní her ale také při konverzaci přes nejrůznější komunikační aplikace především u videohovorů. A v neposlední řadě mají mnohem vyšší kapacitu, takže dokážou obsloužit mnohem víc zákazníků, aniž by klesla rychlost připojení a jeho kvalita.

Smartphony jen pro LTE jsou na ústupu

Dnes je na trhu už převaha telefonů s podporou 5G. A to dokonce v kategorii těch levných, kde ještě donedávna byly 5G mobily spíš výjimečné. Naopak, telefony s podporou jen 4G sítí (LTE) jsou na ústupu a v blízké budoucnosti se jejich nabídka omezí jen na ty úplně nejlevnější modely. Výrobci mobilních procesorů prakticky už dva roky nepředstavují nové čipy bez integrovaných 5G modemů. Musíme samozřejmě dodat, že telefon podporující sítě 5G podporuje samozřejmě i všechny nižší standardy.

Otestujte si svůj telefon Checker na www.o2.cz/vanoce – ukáže, zda je telefon 4G nebo 5G podle zadaného výrobce a typu telefonu, člověk tak hned ví, zda je jeho telefon zastaralý.

V podstatě všechny aktuálně nabízené telefony v nejvyšší a střední třídě již podporu 5G mají. V případě levných přístrojů je dnes také výběr velmi pestrý. Operátor O2 má navíc pro zákazníky atraktivní a velmi širokou nabídku přístrojů s podporou 5G za velmi výhodné ceny. Aktuálně i výhodně na splátky, nový telefon s 5G si tak zákazníci mohou pořídit už za 100 Kč měsíčně. Navíc mohou nabídnout na výkup svůj starý přístroj, za který operátor nabízí i výkupní bonus nad rámec výkupní hodnoty.

Starý smartphone není bezpečný

To, že smartphone funguje pět šest let, je jistě pozitivní zpráva. Jak pro výrobce, který dokázal vytvořit kvalitní produkt, tak pro zákazníka, který se zřejmě o přístroj dobře staral. Třeba ho nosil v pouzdře a třeba ho několikrát během jeho života přeinstaloval. Problém starších přístrojů je však jak absence 5G (to jednoduše telefony starší čtyř let mít nemohou), tak bezpečnost.

Delší softwarovou podporu začali výrobci mobilů nabízet až v posledních dvou letech, některé značky nabízí pět až sedm let aktualizací a bezpečnostních záplat. Což je skvělé, ale dříve to bylo mnohem méně. Vlastně většinou jen u nejdražších přístrojů to byly třeba dvě systémové aktualizace, naopak u levných telefonů často jen jedna nebo také žádná. S bezpečnostními záplatami to bylo o trochu lepší, ale mnoho let to také nebylo. Vše výše uvedené platí pro operační systém Android, konkurenční iOS od Applu je na tom dlouhodobě lépe, softwarové aktualizace poskytuje i šest let starým přístrojům. Apple má však výhodu, všechny své telefony vybavuje silnými procesory a nejsou to levné přístroje. To v případě telefonů s Androidem u levných modelů hrozí, že sice dostanou i po letech aktualizaci, ale jejich hardware to již nebude zvládat. I na to je při pořizování nového telefonu nutné myslet.

U Applu tak velká část uživatelů má v telefonu aktuální software včetně bezpečnostních záplat. U Androidu je situace mnohem horší, podle aktuálních dat má aktuální verzi systému (Android 14) celosvětově jen zhruba 25 procent uživatelů, naopak polovina uživatelů má tři a více let starý systém. Zjistit si to můžete sami, stačí zajít do nastavení přístroje a na konci seznamu bude položka o telefonu nebo software. Tam se aktuální verzi operačního systému dozvíte a zároveň si můžete ověřit, jestli není k dispozici nějaká aktualizace. A tady pozor, mnoho uživatelů nemá aktualizace nastavené automaticky, takže nevyužil ani ty aktualizace, které pro jeho telefon byly k dispozici. Což je vlastně tak nejhorší varianta, protože po několika letech už nemusí být k dispozici ani ty.

Pokud uživatel telefon neaktualizuje, nebo už na něj aktualizace nejsou k dispozici, tak na první pohled nic zásadního nemusí poznat (výjimkou jsou například bankovní aplikace, kde si banky hlídají verzi systému a na ty velmi staré ani bankovní aplikaci nenainstalujete). Nové funkce novějšího systému nezná a ten jeho funguje. Jenže tím otevírá telefon podvodníkům. Vlastně je to stejné, jako by je do svého telefonu vyloženě zval. „Pokud chcete jistotu, že váš telefon není otevřenou bránou pro hackery, doporučujeme jej pravidelně aktualizovat nebo pokud už patří do kategorie bez podpory, pak ho ideálně vyměnit za novější, bezpečnější zařízení,“ doporučuje Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2.

Se starým telefonem, na který již výrobce nedodává bezpečnostní záplaty, tak můžete snadno přijít o osobní data nebo i peníze. Stačí nepozornost a jeden klik na špatný odkaz, kterých je internet plný, způsobí nenapravitelné škody. Útočník může zneužít vaší identitu, může sledovat, co na mobilu děláte nebo vás třeba i odposlouchávat. V podstatě hrozí stejná rizika jako u počítačů, či spíš jich je ještě víc, protože mobil je dnes komplexnější zařízení než počítač. Mezi závažné aktuální hrozby pak patří i zamčení telefonu útočníkem na dálku nebo smazáním všech dat. Tomu lze předejít jejich zálohováním. Opět si to můžete ověřit v nastavení telefonu.