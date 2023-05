O mobilních sítích rozhoduje politika. Globální standard možná skončí

Proč 6G? Odpovídá Jan Hruška, technologický ředitel O2 Proč je vůbec potřeba dnes řešit 6G, když ani 5G není zatím plně v provozu a kapacitně určitě chvíli vystačí.

Technologie pro mobilní sítě vznikají vždy s velkým předstihem. Nejprve jako definice standardů 3GPP (3rd Generation Partnership Project), což je sdružení organizací, které v telekomunikacích působí v různých rolích, jako centra výzkumu a vývoje, výrobci technologií, operátoři a podobně. Ti se napřed musí dohodnout, jaké nové vlastnosti bude 6G mít, a společně definovat, jak se tyto vlastnosti budou realizovat ve všech částech technologie (tj. co daná věc znamená pro základnovou stanici, pro centrální systémy operátora, pro telefony a další koncová zařízení a podobně). Jedině tak se dá garantovat, že až výrobci těch jednotlivých částí sítě dodají nové verze svých zařízení na trh, bude všechno dohromady fungovat. Celý proces je tedy dost časově náročný a od nápadu ke spuštění v reálném provozu obvykle trvá několik let. Podobně se s velkým předstihem definují nové rozsahy kmitočtů, které budou operátoři využívat. Tady je proces ještě delší, vzpomeňte si třeba na novou frekvenci 700 MHz pro 5G, kterou nejprve muselo uvolnit televizní DVBT vysílání, následně probíhala aukce kmitočtů, teprve potom operátoři začali tuto frekvenci používat, nejprve však museli instalovat na základnové stanice nové antény a další technologii. A mimochodem dodnes máme v síti relativně málo telefonů, které 700 MHz umí reálně využít. Má O2 plány, kdy by mohlo začít 6G testovat a případně nasadit?

Podle roadmapy 3GPP budou první definice 6G sítě finálně vydané kolem roku 2030. Poté se postupně objeví nová technologie na trhu a my ji budeme moci testovat, nejprve v laboratoři, následně na pár místech v reálné síti. Komerční provoz 6G tedy očekávám určitě po roce 2030. Angažuje se O2 v nějaké alianci na vytvoření 6G standardů?

Pouze nepřímo, pro přístup k projektům výzkumu a vývoje, kam patří i vznik standardů pro nové generace sítí, využíváme členství v partnerském programu společnosti Telefonica. Sami se soustředíme na praktické využití technologie pro naše zákazníky na českém trhu. Bude v rámci standardizace 6G hrát roli geopolitika a případně hrozí, že se globální standard nevytvoří?

Současná polarizace světa na západní a východní část představuje riziko, že se rozpadne globální telekomunikační komunita, která od 3G sítí hraje zásadní roli ve sjednocení standardů, a umožňuje tak jednodušší a rychlejší rozvoj telekomunikačních technologií. V tuto chvíli se všechny klíčové organizace, bez ohledu na jejich příslušnost k západnímu či východnímu táboru, shodují v tom, že chtějí na 6G standardech pracovat společně. Mimo jiné z praktických důvodů: přes obchodní omezení pro některé čínské dodavatele, stále existuje globální trh, západní firmy dodávají technologie operátorům v Asii a naopak. Pokud by tedy mělo vzniknout nějaké „západní 6G“ a „východní 6G“, zkomplikuje to život všem a firmy v telekomunikačním sektoru by to pocítily i na své ziskovosti. Co nejdůležitějšího příští generace mobilních sítí může pro zákazníka přinést?

Standard 6G stále není pevně ukotvený, nicméně základní obrysy už má. Bude pokračovat další zlepšování ve směru vyšších rychlostí, kratší odezvy, větší hustoty zařízení, která mohou se sítí najednou komunikovat. Specifické téma pro 6G je energetická úspornost – první posun přineslo už 5G, ale zejména po skokovém nárůstu cen energií v posledních 2 letech je energetická efektivita klíčovou součástí 6G designu od samotného začátku. V oblasti internetu věcí se objevují pasivní senzory a actory, tedy zařízení, která nepotřebují externí zdroje energie (třeba baterii). Představte si třeba tlačítko (např. bezdrátového domácího zvonku), které využije pouze energii vygenerovanou stiskem tlačítka k tomu, aby vyslalo signál a vám třeba zazvonil mobil. Může pak fungovat prakticky věčně, bez výměny baterií. Velmi zajímavou oblastí 6G jsou i terahertzové vlny, tj. nová část elektromagnetického spektra, se kterou se počítá pro mobilní komunikaci. Toto pásmo přinese obrovskou kapacitu (rychlosti v řádu stovek gigabitů za sekundu), ale na velmi krátkou vzdálenost. Využití se očekává třeba pro komunikaci mezi součástkami stroje nebo třeba vašeho auta. Proti drátovému propojení přinese větší flexibilitu a nižší spotřebu.