Dvojice mobilů Nubia RedMagic 11 Pro ukazuje, že hráči mobilních her mohou za celkem rozumnou cenu dostat opravdové herní dělo. Telefony mají výborný čip, ohromnou baterii a aktivní vodní chlazení.
Nubia se svou značkou RedMagic už nějakou dobu láká hráče mobilních her na zařízení, která jsou jim na míru uzpůsobena. Dvojice modelů RedMagic 11 Pro a Pro+ představují aktuální špičku, kterou firma nabízí.
Oba modely mají mnoho společného, rozděluje je však kapacita baterie (v obou případech skvělá) a také systém chlazení.
Právě model RedMagic 11 Pro+ jde v systému chlazení dál a nabídne k aktivnímu prvku chladicího větráčku (ten je u modelu 11 Pro) také systém vodního chlazení, který dál pomáhá odvádět teplo z útrob telefonu.
Oba modely mají špičkové 6,85palcové displeje s malými rámečky. Povšimnout si můžete také faktu, že selfie kamerka je zcela skrytá pod displejovou vrstvou.
Displeje jsou typu AMOLED a mají rychlou 144Hz obnovovací frekvenci, Full HD+ rozlišení a maximálních 2 000 nitů jasu.
Kvůli aktivnímu prvku chlazení však nejsou utěsněné proti prachu, pouze vodě (certifikace IPX8).
Vzhledem k tomu, že jde o model pro hráče, není fotoaparát zas tak velkou prioritou. U obou modelů najdete celkem tři zadní snímače.
Hlavní má 50Mpix rozlišení, světelnost f/1,9 a optickou stabilizaci. Doplňuje ho 50Mpix širokoúhlý senzor a nakonec je zde také 2Mpix makrokamerka.
Zatímco RedMagic 11 Pro+ nabízí velice slušnou kapacitu baterie se 7 500 mAh, sourozenecký RedMagic 11 Pro dokonce kapacitu vyšponoval až na parádních 8 000 mAh.
RedMagic 11 Pro+ aspoň jeho „menší“ akumulátor kompenzuje rychlejším 120W nabíjením, sourozenec si vystačí s 80W technologií.
Oba telefony jsou vybaveny aktuálně nejvýkonnějším čipem od Qualcommu, modelem Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Na hraní her to tedy bude naprostá paráda s vysokou snímkovací frekvencí a nejvyšším stupněm detailů v prakticky libovolné hře. Na těle telefonu najdete navíc i speciální herní tlačítka.
Paměťové konfigurace modelů začínají na celkem obvyklých 12/256 GB u modelu 11 Pro a končí až na závratných 24 GB operační paměti spolu s 1 TB místa pro data u „plusové“ verze.
V telefonu najdete samozřejmě operační systém Android ve verzi 11 s grafickým rozhraním Redmagic OS 11
Nubia sice nedávno oficiálně vstoupila i na český trh, ale zatím zde nabízí spíš levnější modely, herní série RedMagic zde dostupná oficiálně není.
Pokud byste však o mobily měli opravdový zájem, výrobce aspoň provozuje online evropskou disribuci, ve které můžete modely celkem snadno pořídit.
V této evropské distribuci budou mobily v nabídce od poloviny listopadu, výrobce zatím přijímá objednávky. Cena startuje na 699 eurech, tedy asi 17 000 korunách.
