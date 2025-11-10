|
Je nejlepší na světě. Když jsme ho dostali do ruky, tak jsme žasli
Ještě před několika lety by to byl očekávaný přístroj, ale dnes je to spíš zvláštnost. Americké embargo udělalo z přístrojů Huawei mimo domácí trh v podstatě raritu. Jenže ta poslední rarita je...
Nejníže položená rozhledna na umělé kopě. Co zní jako nesmysl, má velký užitek
Putování po zajímavých základnových stanicích mobilních operátorů nás zavedlo i na nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se v jeho nejrovinatější části a jednou ze zajímavostí tohoto místa je,...
Black Friday startuje. Ceny smartphonů Motorola jsou extrémně nízko
Opravdový černý pátek přijde až na konci listopadu, ale obchodníci a výrobci za černý pátek považují celý listopad. Z nabídek na začátku měsíce vychází u mobilů nejlépe Motorola, která u některých...
Vyplatí se šetřit? Porovnali jsme iPhone 17 s levnější alternativou
Apple uvedl počátkem letošního roku cenově dostupný iPhone 16e. A v porovnání s tehdejším základním modelem 16 to byl velmi zajímavý smartphone. Jenže teď je tu nový iPhone 17 a v porovnání s ním už...
Když nepřejdete na nový, tak si připlatíte. Vodafone zdražuje starší tarify
Vodafone na začátku prosince přistoupí ke zdražení vybraných starších mobilních tarifů, a to včetně studentských. Nové, o nižší desítky korun vyšší ceny se projeví v lednovém vyúčtování. Úprava cen...
Ohromná baterie a vodní chlazení. Speciální mobily drtí běžné konkurenty
Dvojice mobilů Nubia RedMagic 11 Pro ukazuje, že hráči mobilních her mohou za celkem rozumnou cenu dostat opravdové herní dělo. Telefony mají výborný čip, ohromnou baterii a aktivní vodní chlazení.
Tenčí, odolnější a s delší výdrží. Test hodinek Apple Watch Series 11
Nové chytré hodinky od Applu rozhodně nejsou revolučním modelem, spíše mírným pokrokem v sérii. Pár novinek vám zpříjemní používání, majitelé nedávných modelů mohou být nicméně úplně v klidu....
Zlodějský gang poslal do Číny desetitisíce kradených mobilů. Policie rozkryla pozadí
Ikonické taxíky, patrové autobusy a telefonní budky. Ale také obří problém posledních let: stále narůstající počet krádeží mobilních telefonů. Na ulici, za bílého dne, zcela bez ostychu. Metropolitní...
U O2 nyní stačí jedna koruna. Pořídíte za ni třeba špičkový samsung
U operátora O2 se letošní Vánoce nesou v duchu dárků za pouhou jednu korunu. Za 1 Kč si můžete odnést třeba špičkový Samsung Galaxy S24, zbytek částky pak doplatíte v měsíčních splátkách bez...
Antimonopolní úřad si posvítí na cenové praktiky mobilních operátorů
Antimonopolní úřad zahájil sektorové šetření, v němž se zaměří na fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Zkoumat bude jejich cenové praktiky. O jeho zahájení rozhodl na základě...
K novému mobilu naděluje Vodafone zařízení za kačku. Využít to může kdokoli
Vodafone představil svou letošní vánoční nabídku. K vybranému novému telefonu přidá druhé zařízení za pouhou korunu. A to bez jakéhokoli závazku a komukoli. Tedy i zákazníkům konkurence. Pro ty, co...
Nový kompaktní smartphone není levný. Ovšem kamarádí se s iPhonem
Značka Vivo uvedla do Evropy své nové smartphony řady X300. Vedle špičkového typu X300 Pro přichází do prodeje i model X300, který je překvapivě nadupaným kompaktním smartphonem. Po vzoru většího...