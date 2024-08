Smartphony čeká výrazná změna, ale ne každý bude na ty nové mít

U dnešních smartphonů se výrobcům jen těžko daří zaujmout zákazníky na první pohled. Buď na to jdou přes výbavu, technologie, nebo se pokouší na telefon napasovat nějaký designérský prvek. To poslední je především patrné u čínských výrobců a téměř vždy se to týká fotomodulu na zádech. Někdy to jsou dost divoké kreace, především to pobaví u telefonů, jejichž fotoaparát není zrovna excelentní.