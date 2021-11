Váš příští smartphone může dostat jeden z těchto nových procesorů

Qualcomm je pod velkým tlakem Mediateku především v kategorii levnějších procesorů. Mediatek s řadou 700 výrazně boduje především v kategorii levných 5G smartphonů. Qualcomm doposud tomto směru nemohl nabídnout dostatečnou konkurenci, přestože i jeho čipu Snapdragon 480 se podařilo dostat do docela hodně přístrojů.

I proto Qualcomm představil hned čtyři nové čipy pro střední třídu a to od základní úrovně až po modely vyšší střední, které se snaží konkurovat i těm nejlepším modelům na trhu. Tři z nich podporují 5G, jeden má jen LTE. Důležité je, že dva vyšší procesory pro 5G podporují i milimetrová pásma, což není v této kategorii obvyklé.

Nutno dodat, že dva z procesorů nejsou úplné novinky, jsou to čipy vycházející z už prodávaných procesorů, ale relativně nových, premiéru měly v prvním pololetí letošního roku. Je to základní 5G procesor Qualcommu Snapdragon 480 a naopak nejlepší model střední třídy Snapdragon 778G. Nové verze mají v názvu označení plus (+) a v principu se od původních variant liší vyšší takt jader.

V případě Snapdragonu 778G+ je takt hlavního výkonného jádra zvýšený z 2,4 na 2,5 GHz (tři klastry jader 1+3+4). U základního čipu Snapdragon 480+, který má dva klastry jader (2+6) se zvýšil takt dvojice výkonových z 2 GHz na 2,2 GHz.

Oba tyto procesory jsou v základní variantě dnes velmi rozšířené. Snapdragon 480 najdeme třeba v 5G modelech Nokie, Snapdragon 778G pak v mnoha smartphonech vyšší střední třídy. Namátkou například v úplně nových modelech Honor 50 a Huawei Nova 9. Akorát v druhém případě je z důvodu amerického embarga podpora 5G zakázaná.

V případě Snapdragonu má Qualcomm v nabídce dva skoro stejné procesory. Vedle 778G to je ještě 780G, který je vyráběný 5nm technologií, 778G a i novinka 778G+ jsou vyráběné 6nm procesem. Výkon dvojice 778G a 780G je velmi podobný, takže je možné, že novinka čip 780G nahradí, jeho využití je zatím výjimečné.

Třetí novinkou s podporou 5G je čip Snapdragon 695. Zajímavostí či předností je podpora mm pásem, což zatím není příliš podstatné u nás, ale třeba v USA se tyto frekvence začínají masově používat. Jinak je pro procesor pro smartphony střední třídy, zřejmý nástupce procesoru Snapdragon 690. Zde by měl být nárůst výkonu znatelný, ale výsledky syntetických testů zatím nejsou k dispozici.

Sestavu novinek doplňuje procesor Snapdragon 680, jediná novinka jen s LTE a bez 5G konektivity. Tento čip i Snapdragon 695 jsou vyráběny 6nm procesem.