Z Ničeho udělali Něco. Trendy design si můžete nalepit i na iPhone

Výrobce příslušenství Dbrand známe především díky jeho celkem svérázným marketingovým kampaním, ve kterých se nebojí utahovat si z kohokoli či nabízet výrobky, které stojí v šedé zóně autorských práv. Nyní se zaměřil na smartphonový trend, který se snaží rozdmýchat značka Nothing se svými průhlednými zády u modelu Phone (1). Ačkoli průhledná záda nejsou vlastně nic nového, právě Nothing si na tomto prvku společně s ohromným množstvím světelných diod postavil image.

Dbrand se zaměřuje především na smartphonové příslušenství, jakým jsou kryty a krycí fólie na záda telefonu s grafickými motivy („skiny“). Obojí nyní nabízí právě ve stylu Nothing Phonu (1), byť samozřejmě vzhled musel být trochu pozměněný, aby nešlo o jasné porušení autorských práv a patentů. Dbrand si navíc ještě dloubl do Nothingu (česky „Nic“) tím, že kryty pojmenoval Something (česky „Něco“).

Kryty a skiny nabízí Dbrand zatím na vybrané mobily od Applu, Samsungu a Googlu. Je ovšem otázkou, jak dlouho je bude mít v nabídce. Už v minulosti mu totiž za takovéto troufalé chování hrozil soudní spor, když se pokusil napodobit oficiální příslušenství k herním konzolím PlayStation 5 (viz odkaz výše). Právní oddělení Sony je ovšem přece jen hrozivější než to u nově vzniklé značky Nothing.

Na produktové stránce si navíc Dbrand utahuje z Nothingu samotného a jeho dosavadních kroků, konkrétně třeba prodeje telefonu s předstihem ve stylu akcí nebo z malého počtu dostupných kusů. Nothing Phone (1) rovněž nazývá „hezkou novou svítilnou“.

Samotný Nothing Phone (1) má aktuálně týden po spuštění prodejů a zatím se dostal primárně k nadšencům, kteří si jej objednali co nejdřív. Výrobce na oficiálních stránkách hlásí téměř vyprodáno, až na jednu paměťovou variantu (8/256 GB) v černé barvě. U zbytku je aktuální dostupnost neznámá.