Značka Nothing se sídlem ve Velké Británii proslula především neokoukaným designem smartphonů, které zpravidla mívají průhledná záda a různé světelné prvky či rovnou displeje. Značka cílí především na vyšší střední třídu, ovšem pokukuje i po segmentu dostupných zařízení, kde je však pro ni celkem těžké prorazit. Brzy by to možná mohl změnit chystaný model Phone (4b).
„Béčko“ bude v nabídce značky vůbec poprvé, jde o nové označení, od kterého tedy zatím nejsou úplně jasná očekávání. Je tu však několik náznaků, které mohou ukotvit model Phone (4b) jako dosud nejlevnější model výrobce Nothing.
V první řadě přímo zástupci Nothingu nejprve zveřejnili náčrtek modelu a krátce poté i video, které plně odhaluje design telefonu. Povšimnout si můžete dvou fotoaparátů na zádech v protáhlém modulu přes celou šířku zad (podobně jako u modelu Phone (4a) Pro), několika LED světel v proužku a zřejmě i plastové konstrukce. Displej však nemá příliš masivní rámečky okolo.
Dále také už přímo Nothing potvrdil, že kvůli rostoucím cenám komponent, a to především pamětí, zrušil plány na další smartphone své vlastní značky CMF. Ta dosud zastávala právě roli dostupné alternativy k dražším Nothing modelům. CMF obsluhuje především trhy jako Indie, kde je vyšší poptávka po levných zařízeních, avšak některé kousky byly k sehnání i v Evropě.
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Model Phone (4b) zkrátka vypadá jako velice dostupné zařízení. Konkrétní parametry zatím neznáme, ale tipujeme, že bude využívat spíše úspornější čip. Více bychom se o modelu Phone (4a) měli dozvědět už 7. července, kdy ho výrobce hodlá oficiálně odhalit.