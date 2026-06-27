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Dorazí mobilové „béčko“. Svérázná značka láká nové zákazníky

Ondřej Martinů
Po dvou letošních novinkách, které zamířily do segmentu vyšší střední třídy, chystá extravagantní značka smartphonů Nothing zřejmě vůbec nejdostupnější model. Bude se jmenovat Phone (4b) a výrobce ho odhalí začátkem července. Design však ukázal už teď.

Značka Nothing se sídlem ve Velké Británii proslula především neokoukaným designem smartphonů, které zpravidla mívají průhledná záda a různé světelné prvky či rovnou displeje. Značka cílí především na vyšší střední třídu, ovšem pokukuje i po segmentu dostupných zařízení, kde je však pro ni celkem těžké prorazit. Brzy by to možná mohl změnit chystaný model Phone (4b).

Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b) náčrtek
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
54 fotografií

„Béčko“ bude v nabídce značky vůbec poprvé, jde o nové označení, od kterého tedy zatím nejsou úplně jasná očekávání. Je tu však několik náznaků, které mohou ukotvit model Phone (4b) jako dosud nejlevnější model výrobce Nothing.

Nothing Phone (4b) náčrtek

V první řadě přímo zástupci Nothingu nejprve zveřejnili náčrtek modelu a krátce poté i video, které plně odhaluje design telefonu. Povšimnout si můžete dvou fotoaparátů na zádech v protáhlém modulu přes celou šířku zad (podobně jako u modelu Phone (4a) Pro), několika LED světel v proužku a zřejmě i plastové konstrukce. Displej však nemá příliš masivní rámečky okolo.

Dále také už přímo Nothing potvrdil, že kvůli rostoucím cenám komponent, a to především pamětí, zrušil plány na další smartphone své vlastní značky CMF. Ta dosud zastávala právě roli dostupné alternativy k dražším Nothing modelům. CMF obsluhuje především trhy jako Indie, kde je vyšší poptávka po levných zařízeních, avšak některé kousky byly k sehnání i v Evropě.

Značka s neobvyklým jménem má dvě novinky. Jedna se trefuje do Applu

Model Phone (4b) zkrátka vypadá jako velice dostupné zařízení. Konkrétní parametry zatím neznáme, ale tipujeme, že bude využívat spíše úspornější čip. Více bychom se o modelu Phone (4a) měli dozvědět už 7. července, kdy ho výrobce hodlá oficiálně odhalit.

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