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Ačkoliv by raději prodával prémiové mobily, snaží se výrobce Nothing rozšířit nabídku i v dostupnějším segmentu zařízení. Aktuálně odhalil dvě novinky: dostupný smartphone Nothing Phone (4b) a levnější bezdrátová sluchátka Nothing Ear (3a). Obě jsme si mohli rovnou prohlédnout.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nothing Phone (4b) sice není tím úplně nejlevnějším modelem od značky Nothing, ale rozhodně se řadí mezi ty dostupné. Odpovídá tomu i výbava s pár znatelnými kompromisy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhou novinkou jsou pak sluchátka Ear (3a), která pokračují v tradici dostupnějšího modelu s transparentním designem a důrazem na dlouhou výdrž a celkově dobrý poměr ceny a výkonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Začněme modelem Phone (4b). Displej má úhlopříčku 6,77 palce, jde o AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 344 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Maximální jas dosahuje hodnoty 2 000 nitů, v displeji je selfie kamerka (16 Mpix) i optická čtečka otisků prstů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Drobné šetření je vidět na rámečcích okolo displeje, které jsou trochu asymetrické a „brada“ pod displejem je nepatrně širší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je utěsněný proti prachu a pocákání vodou (IP64) a konstrukci dominují plasty (boky, záda). Celkem výrazný designový prvek je však široký modul s fotoaparáty, který kryje tvrzené sklo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nechybí ani „Glyph Bar“, tedy pásek s mini-LED světly na zádech telefonu podobný tomu u modelu Phone (4a). Jeho funkcionalita zahrnuje upozornění na notifikace, dokreslování rytmu vyzvánění nebo vizuální zobrazení časovače či stavu nabití telefonu. Poslouží rovněž jako světlo při pořizování fotek a videí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, což je typický model střední třídy. Nothing jej doplnil 8 GB operační paměti a překvapivě malým úložištěm pro data v základu: 128 GB. Na vině je však nepochybně i rostoucí cena paměťových čipů. K dispozici bude pak také 256GB varianta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C, v bezdrátové pak najdete podporu 5G, Wi-Fi 6, NFC nebo Bluetooth 5.4.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do telefonu se vejdou dvě fyzické SIM, bohužel se nedočkáte podpory eSIM, což je jinak už docela žádaná funkce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po softwarové stránce je zde Android 16 a vysoce stylizované uživatelské rozhraní Nothing OS 4.1. Nechybí ani podpora asistentů umělé inteligence a vlastní nástroje Essential AI.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní fotoaparát tohoto modelu má 50Mpix rozlišení, optickou stabilizaci a světelnost f/1,8.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Doplňuje jej pak už jen 8Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 120 stupňů. Fotoaparátová výbava víceméně odpovídá ceně, byť jen o trochu dražší modely značky už nabídnou i telefoto objektiv.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon napájí 5 200mAh akumulátor se schopností nabíjet se výkonem až 33W (pouze kabelem). Podle všeho však Nothing trochu ošidil evropské zákazníky, jelikož na indickém trhu má toto zařízení rovnou 6 000mAh baterii.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení najdete jak USB-C kabel, tak průhledný kryt. Nabíjecí adaptér si musíte obstarat vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Je celkem patrné, že model Phone (4b) byl původně zamýšlen jako dostupnější zařízení značky CMF, která spadá pod Nothing. Nakonec však vznikla raději nová produktová série přímo pod Nothingem, zřejmě z důvodu lepšího marketingového potenciálu a větší designové volnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhou novinkou jsou pak bezdrátová sluchátka Nothing Ear (3a). Sází na nové 12mm měniče, aktivní potlačení hluku až do 45 dB nebo třeba podporu prostorového zvuku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sluchátka nabídnou jednu celkem zajímavou novinku, a to možnost nahrávat si přímo ze sluchátek krátké hlasové poznámky, nebo dokonce i telefonní hovory. Mají k tomu k dispozici interní 32MB paměť.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sluchátka sází na dlouhou výdrž, společně s energií z pouzdra vystačí na 42 hodin, potažmo 25 hodin poslechu hudby se zapnutým ANC.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nothing pak také tradičně sází na extravagantní design, sluchátka můžete mít vedle klasické bílé a černé barvy také ve žluté nebo růžové. Cena je 2 490 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Nothing Phone (4b) pak vyjde na 7 999 korun v základní 8/128GB variantě. Mobil je dostupný v zajímavé modré barvě vedle klasiky v podobě bílého a černého provedení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz