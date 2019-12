Pýcha Finska v problémech. Legendární Nokia může skončit v rukou rivalů

Příběh finské Nokie je v posledních letech plný zmaru. Jak neslavně dopadla mobilní divize, kterou firma před lety odprodala Microsoftu, víme. Někdejší mobilní světová jednička nezachytila trend prémiových dotykových telefonů, který jako lavinu spustil Apple se svým prvním iPhonem. Tlak konkurence pak mobilní divize nevydržela. Apple to sice začal, ale definitivní úder zasadil Nokii korejský Samsung, který značku v roce 2012 vystřídal na nejvyšší příčce z hlediska počtu prodaných mobilních telefonů.

Právě Samsung by teď mohl být paradoxně tím, kdo získá to, čím je Nokia dnes: specialistou na technická řešení mobilních sítí. I v tomto oboru se totiž při aktuálním nástupu 5G sítí ocitla Nokia pod tlakem. Konkurence v podobě firem Huawei a Ericsson má, zdá se, v 5G náskok a Nokii se nedaří jak po stránce technické, tak obchodní.

Vypadá to, že firma, která v posledních letech skupovala různé síťové divize (vykoupila své spojení se Siemensem, pořídila americko-francouzský Alcatel-Lucent), by je sama na prodej. To, že by mohla skončit v rukou Samsungu, píše například finský portál Yle, potvrzují to i zatím nepodložené spekulace od našich redakčních zdrojů. Dokonce se zdá, že by celá transakce měla být doslova na spadnutí.

Zájem Samsungu o jednu z největších síťových firem by byl logický. Samotná korejská firma je v oblasti síťových technologií poměrně aktivní a s nástupem 5G se její aktivita zvýšila, Samsung například výrazně navýšil svůj podíl patentů uplatněných v samotném 5G standardu (třeba i na úkor Nokie).

Jenže tržní podíl korejské firmy na trhu se síťovými prvky pro mobilní operátory je stále velmi malý, a pokud má Samsung vysoké investice do této oblasti vkládané nějak ospravedlnit, potřeboval by ze své síťové divize udělat jednoduše řečeno „lepší byznys“. Postupným prosazováním se na trhu to půjde jen velmi pomalu a obtížně, takže koupě zavedené společnosti, která očividně potřebuje restrukturalizaci, se zdá být ideální cestou.

Samsung by však nemusel být jediným zájemcem o oslabenou finskou společnost. Yle.fi spekuluje o tom, že velký zájem by měl přijít i z USA. Ostatně, američtí investoři dnes drží velmi významnou část akcií Nokie. Až 80 % akcií firmy je prý v rukou investorů mimo Finsko a američtí investoři mezi nimi hrají prim. Namísto burzovních makléřů a bankéřů by akcie Nokie mohly skončit u některé z tamních tradičních technologických firem, jako jsou Cisco nebo Oracle.

Důvod je jednoduchý: USA zoufale touží získat opět jakousi technologickou nezávislost v oblasti mobilních sítí. O tu postupně přišly s tím, jak byla rozprodávána Motorola, poté když Nokia koupila právě Alcatel-Lucent. Díky této akvizici má Nokia dodnes v Severní Americe asi 14 000 zaměstnanců. Současné americké technologické firmy přitom nemají především s koncovými prvky pro mobilní sítě žádné zkušenosti, takže akvizice je asi jedinou možností, jak do tohoto segmentu americké hráče vrátit.

V extrémním případě by mohlo dojít i na „porcování“ Nokie. Američtí hráči by si mohli pořídit tamní aktivity firmy, Samsung (nebo někdo jiný), by pak mohl skoupit původní finský podnik. Otázkou je, jak by se při takové transakci dělily třeba patenty, zakázky a vývojové aktivity. Nicméně to není neřešitelný úkol.

Pokud by nakonec k takové transakci došlo, nastala by paradoxní situace. Samsungu by připadla i samotná ochranná známka Nokia pro mobilní telefony. Tu má dnes od finské společnosti propůjčenu firma HMD Global, za kterou stojí Foxconn a někteří bývalí manažeři Nokie i jiných telekomunikačních firem. Ačkoli firma HMD Global vstupovala v roce 2016 na trh s velkými ambicemi, ty se dosud nepodařilo naplnit a i tato firma je prý v potížích a teoreticky by taktéž mohla být na prodej.

To, komu HMD Global připadne, by pak mohl výrazně ovlivňovat nový vlastník finské Nokie, který by nemusel být ochoten některým novým zájemcům tradiční značku pronajímat. Řekněme třeba, že by si HMD Global nějakým způsobem zkusil k sobě přivázat koncern Huawei, třeba jako nějakou cestu pro obejití amerických sankcí. Pokud by Samsung vlastnil finskou Nokii, těžko by pak svému hlavnímu rivalovi na poli smartphonů tradiční značku poskytl. Ale to už jsou extrémní spekulace, zatím je otázkou, jak to vůbec s finskou Nokií dopadne.