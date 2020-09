Huawei dostal červenou, k velké zakázce se tak dostala Nokia

Nokia britské firmě poskytne základnové stanice a antény, které umožní telefonovat a přenášet data. Výše kontraktu nebyla oznámena. O uzavření dohody mezi finskou Nokií a britským operátorem BT informoval server BBC.



Nokia v současnosti provozuje síť BT v širším Londýně, oblasti Midlands a na venkově. Díky nové smlouvě k nim přibude několik měst po celé Velké Británii včetně Cambridge nebo Southamptonu. Podle agentury Reuters tak bude pokryto 11 600 míst.

Londýnská vláda v červenci kvůli obavám o bezpečnost zakázala využívat od příštího roku při výstavbě komunikačních sítí páté generace technologie firmy Huawei. Už použité komponenty musejí být do roku 2027 odstraněny (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy). Kromě Nokie to otevírá cestu i švédskému Ericssonu.

Velká Británie není jediným evropským státem, kde se Huawei nedočkal otevřené náruče. Jedním ze států, který se de facto rozhodl vyšachovat tuto čínskou společnost z budování 5G sítí, je Rumunsko. Tamní vláda totiž navrhla takové podmínky, které čínská společnost nemůže reálně splnit (více viz Huaweii 5G pšenka nepokvete ani v Rumunsku. Podmínky vlády ho vyřazují).

Stopku společnosti dal i italský operátor TIM, v jehož případě jde údajně o rozhodnutí čistě ekonomické, nikoli politické (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy). Ruce pryč od Huaweie dala také německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom, pod jejíž křídla spadá i český T-Mobile. Na budování 5G sítě v Německu se totiž dohodla se švédským Ericssonem.

Francouzská vláda pak zájemce z řad místních provozovatelů mobilních sítí páté generace hodlá od případné spolupráce s Huaweiem odrazovat (více viz Povolení na zařízení Huaweie neobnovíme, varují úřady francouzské operátory).

Také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) považuje technologie čínských firem Huawei i ZTE, jež se ucházejí o kmitočty pro sítě 5G, za bezpečnostní riziko. Premiér Andrej Babiš a americký ministr zahraničí Mike Pompeo podepsali deklaraci, jejímž cílem je vybudovat takové 5G sítě, které „chrání před neautorizovaným přístupem“ a „zajistí občanům soukromí“.