Onen nejnovější čip se jmenuje Snapdragon 8 Elite gen 5. Představený byl loni v září, od podzimu ho začaly nasazovat čínské značky. Logicky do přístrojů nejvyšší třídy, jenže tyto modely se zatím do Evropy většinou nedostaly. Což je tradiční situace, čínské firmy nejprve obslouží domácí trh a pak se teprve vrhají do světa. Modely to jsou stejné nebo velmi podobné.
Pro zákazníka je dobré, že na trhu jsou alternativy i v segmentu top přístrojů, přestože je to v kontextu Samsungu a Applu jen stafáž, která ani nemůže tlačit na ceny.