Dramaticky levná i vysoká cena. Prémiové mobily nabízejí i nečekané značky

Premium

Fotogalerie 9

Realme GT8 Pro | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Jan Matura
Chcete nejnovější a nejvýkonnější mobilní procesor? Tak zapomeňte na značky, od kterých byste takový čip v některém modelu očekávali. Alespoň zatím. Ale nakupovat můžete, jen to budou přístroje od výrobců, které možná vůbec neznáte, nebo si je spojujete s lacinými modely nižších tříd. A to je právě jejich problém.

Onen nejnovější čip se jmenuje Snapdragon 8 Elite gen 5. Představený byl loni v září, od podzimu ho začaly nasazovat čínské značky. Logicky do přístrojů nejvyšší třídy, jenže tyto modely se zatím do Evropy většinou nedostaly. Což je tradiční situace, čínské firmy nejprve obslouží domácí trh a pak se teprve vrhají do světa. Modely to jsou stejné nebo velmi podobné.

Pro zákazníka je dobré, že na trhu jsou alternativy i v segmentu top přístrojů, přestože je to v kontextu Samsungu a Applu jen stafáž, která ani nemůže tlačit na ceny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak rozumíte mobilům? Některé otázky vás mohou nachytat

Ilustrační snímek

Mobilní telefon nás provází celým dnem. Znáte vše, co je s ním spojené, ovšem natolik, abyste zvládli následující kvíz? Poznáte, které tvrzení je pravdivé a které naopak lživé?

Fanoušci slaví, na tyto chytré hodinky čekali roky. Jsou opravdu povedené

Pebble Time Round 2

Značka Pebble, která se v loňském roce s velkou slávou po mnoha letech vrátila zpátky na trh, uvádí další novinku. Je to nástupce modelu Time Round s kulatým displejem, na který se čeká už deset let....

Tak Apple opravdu bude poslední. Teď ho předběhl jeho americký rival

Motorola Razr Fold

V rámci veletrhu CES v Las Vegas představila Motorola několik novinek. Jedna z nich je trochu překvapivá, Motorola se totiž pustila do skládacího telefonu ve tvaru knížky. S véčky hraje první ligu,...

Signature ukazuje, co Apple a Samsung nezvládly. Dostal i zlatý odznak

Motorola Signature

Označení, které se vymyká všem předchozím modelům. A výbava se zase vymyká všem stylovým mobilům s tenkým tělem. Nová motorola sice neláme v tomto směru rekordy, ale také u ní nemusíme hledat...

Nová mobilová lahůdka pro fotografy dorazí brzy se speciální funkcí

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi již na domácí trh uvedlo nejlépe vybavený model série 17 s přívlastkem Ultra. O zadní sestavu špičkových fotoaparátů se i tentokrát stará společně se slavnou značkou Leica, nyní navíc ve...

Dívce předpověděl, že přijde o něco cenného. Vzápětí ji okradl o iPhone

Ilustrační snímek

Věštbám můžete věřit, nebo je zlehčovat. Nicméně ta, kterou si na Nový rok vyslechla mladá Thajka, se skutečně naplnila. Zásadní podíl na tom měl ovšem samozvaný věštec.

10. ledna 2026

Fanoušci slaví, na tyto chytré hodinky čekali roky. Jsou opravdu povedené

Pebble Time Round 2

Značka Pebble, která se v loňském roce s velkou slávou po mnoha letech vrátila zpátky na trh, uvádí další novinku. Je to nástupce modelu Time Round s kulatým displejem, na který se čeká už deset let....

9. ledna 2026

Tak Apple opravdu bude poslední. Teď ho předběhl jeho americký rival

Motorola Razr Fold

V rámci veletrhu CES v Las Vegas představila Motorola několik novinek. Jedna z nich je trochu překvapivá, Motorola se totiž pustila do skládacího telefonu ve tvaru knížky. S véčky hraje první ligu,...

8. ledna 2026

Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil

Ilustrační snímek

Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...

29. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7. 1. 16:06

Signature ukazuje, co Apple a Samsung nezvládly. Dostal i zlatý odznak

Motorola Signature

Označení, které se vymyká všem předchozím modelům. A výbava se zase vymyká všem stylovým mobilům s tenkým tělem. Nová motorola sice neláme v tomto směru rekordy, ale také u ní nemusíme hledat...

7. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  12:36

Samsung všechny předběhl a tentokrát by to mohla být výhoda pro Evropu

Samsung Exynos 2600

Samsung na Vánoce představil svůj nový nejvýkonnější čip Exynos 2600. Ten by měl pohánět některé verze modelů z chystané řady S26. A tentokrát by to nemuselo být mrzení, jako v některých předchozích...

7. ledna 2026

Máme ji s předstihem. Výborně vybavená novinka se dostane i do Česka

Honor Magic 8 Pro

Jednu z prvních letošních vlaštovek na trhu s prémiovými mobily chystá výrobce Honor. V redakci již před oficiálním představením testujeme novinku Magic 8 Pro, špičkový smartphone s prémiovou...

6. ledna 2026

KVÍZ: Jak rozumíte mobilům? Některé otázky vás mohou nachytat

Ilustrační snímek

Mobilní telefon nás provází celým dnem. Znáte vše, co je s ním spojené, ovšem natolik, abyste zvládli následující kvíz? Poznáte, které tvrzení je pravdivé a které naopak lživé?

vydáno 5. ledna 2026

Nová mobilová lahůdka pro fotografy dorazí brzy se speciální funkcí

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi již na domácí trh uvedlo nejlépe vybavený model série 17 s přívlastkem Ultra. O zadní sestavu špičkových fotoaparátů se i tentokrát stará společně se slavnou značkou Leica, nyní navíc ve...

4. ledna 2026

Kdyby měli předraženou ponožku, tak by jim mobil možná neukradli

iPhone Pocket

Žebříček čtenářsky nejúspěšnějších článků roku 2025 je vskutku rozmanitý. První patnáctka zahrnuje jak technologické novinky, tak rozličné příběhy ze života. Třeba ten o krkavčí matce, která při...

3. ledna 2026

Bude to rok konkurenčních šarvátek. Dokonce i pro dvě klíčové značky

Premium
ilustrační snímek

Bude to boj o každý megapixel, o každou mAh, milimetr v tloušťce a tak dále. Rok 2026 ve smartphonovém byznysu se ponese v soutěži kdo dřív, kdo víc a kdo dál. Asi se to bude týkat v omezené míře i...

3. ledna 2026

