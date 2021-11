Netflix už nebudou jen filmy a seriály. Na mobilech nabídne i hry

O tom, že Netflix přidá do své nabídky streamovaného obsahu také hry, se ví už nějakou dobu. V testovacím provozu je dokonce mohli už uživatelé v některých regionech vyzkoušet, nyní však přichází ostrý provoz. V podstatě jde však zatím o typické mobilní hry, které však vyvinula právě nová herní studia Netflixu.

Obsah je zatím dostupný pouze pro majitele mobilů a tabletů s operačním systémem Android, uživatelé s iOS mají zatím smůlu. Nejde však říci, že by o mnoho přicházeli, v nabídce je totiž zatím pouze pět her, z toho tři mají charakteristiku jednoduchých hříček (karty, basketbal, naklánění desky s kuličkou) a dvě s tematikou seriálu Stranger Things.

Abyste se k nim dostali, potřebujete pouze běžné předplatné a není třeba žádných extra poplatků. Hry najdete v samostatné záložce v aplikaci a zkrátka je do mobilu nainstalujete jako z jakéhokoliv jiného zdroje. Hrají se taktéž zcela stejně, jak byste čekali, tedy pomocí dotykové obrazovky, přidání podpory herních ovladačů se zatím neplánuje.



Nabídka jako taková je zatím extrémně chudá, nicméně je jasné, že jsme teprve v počátcích tohoto projektu a her bude přibývat. Netflix už navíc začal nakupovat známější herní studia, která budou vyrábět obsah exkluzivně pro tuto platformu. Zda služba zůstane u čistě mobilních her, jako funguje například Apple Arcade, a nebo začne nabízet i velké tituly pomocí streamu (jako třeba GeForce Now nebo Google Stadia), zatím není jasné.