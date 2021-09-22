náhledy
Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i mobil, který jste kdysi měli také.
Autor: Reuters
Leckdo si jistě pamatuje na mobilovou tragédii v podobě „výbušného“ Samsungu Galaxy Note 7. Situace, s níž se výrobce v roce 2016 potýkal, byla opravdu vážná.
Autor: Reuters
Telefon měl kritickou chybu konstrukce, která způsobovala náhodná vznícení a exploze baterií. Kvůli tomu jej třeba na paluby letadel nepouštěla řada aerolinek. Samsung nejprve chtěl situaci řešit upravenou verzí telefonu, jenže i ta měla problémy s bateriemi. Note 7 byl nakonec svolán od všech zákazníků zpět.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Po Notu 7 zbyla jednak hromada internetových vtípku, ale hlavně finanční ztráta v řádech miliard dolarů pro společnost Samsung. Ta nakonec sérii Note po několika dalších modelech zrušila.
Autor: Twitter
Humane AI Pin chtěl ukázat, co by mohlo přijít po mobilech. Malý odznáček připnutý na tričko by vám vystačil jak pro běžnou hlasovou komunikaci s lidmi, tak s asistentem AI, a dokonce uměl do dlaně ruky promítnout jednoduchý displej.
Autor: Humane
Firma Humane ovšem narazila na neochotu zákazníků takové zařízení přijmout, AI Pin se zkrátka ukázal být slepou vývojovou uličkou, kterou nikdo nechtěl. Firma loni ukončila činnost i podporu všech prodaných zařízení, když ji odkoupila společnost HP.
Autor: Humane
Měl to být nový král androidů. Značka Essential od zakladatele tohoto operačního systému slibovala průlom na trhu, díky rukopisu známého softwarového inženýra. Jenže obchodní stránku tato značka prostě vůbec nezvládla.
Autor: Essential
Celosvětově se prvního (a posledního) modelu PH-1 prodalo jen několik tisíc kusů. A ačkoliv následně tvůrci představili ještě další koncepty smartphonů, žádné už nakonec na trh nedodali a místo toho raději ukončili činnost.
Autor: Essential, Andy Rubin
Původní finská Nokia vstoupila do světa smartphonů levou nohou. Sázka na spolupráci s Microsoftem a budování alternativní platformy k prudce rostoucímu Androidu a iOSu této kdysi legendární značce nevyšla.
Autor: mobil.idnes.cz
Nokia si začala dílčími neúspěchy kopat hrob a dokonce i jméno značky nakonec z názvu smartphonů zcela vymizelo. Poslední telefony už nesly označení Microsoft Lumia, ovšem nedlouho na to Microsoft celou mobilní divizi raději zavřel.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia jako taková sice neskončila, původní finská firma se nyní zaměřuje na telekomunikace a licenci na pokračování smartphonů má pro změnu firma HMD Global, která ji bude držet až do roku 2028, nicméně se i tak po této značce v segmentu chytrých telefonů v posledních měsících slehla zem a v nabídce jsou teď pouze jednoduché tlačítkové modely.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vypadá to, že přelomový a tenoučký iPhone Air se do historie Applu zapíše jako pořádný propadák. Prodeje tohoto telefonu jsou totiž tak nízké, že firma musela dokonce začít zařízení celkem rychle zlevňovat, což u ní není moc obvyklé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Může za to kompromis v podobě výdrže baterie a také až příliš omezené možnosti fotoaparátu kvůli jednomu snímači na zádech. Apple si sice tenkým modelem spíše vyzkoušel možnosti pro svůj chystaný ohebný model, nicméně další osud tenkého airu zatím nevypadá moc optimisticky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple není jediný, komu se nepovedlo prodat moc tenkých mobilů, se špatnými prodeji modelu Edge se potýkal loni i Samsung. Pro korejskou značku byl dokonce tenký edge takový prodejní propadák, že firma již údajně neplánuje další podobný model.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A ještě jeden kiks Applu. Největší problém mezi modely od Applu byla kauza s nekvalitní konstrukcí modelů iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Ty měly náchylnost k ohýbání, a to třeba při pouhém nošení v těsné kapse kalhot.
Autor: squaretrade.com
Lidé si z iPhonů utahovali a dotčení zákazníci se snažili z Applu vymáhat kompenzace, jenže firma nikdy oficiálně nepřiznala chybu. U nástupce si už ovšem dala záležet, aby se situace neopakovala.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
LG patřilo dlouhodobě mezi přední hráče na trhu s mobily. Značka nicméně ke konci svého působení na trhu s mobily nedokázala konkurovat Samsungu, Applu a agresivním čínským značkám. Přestože se firma snažila inovovat, její snaha nebyla často přijímána pozitivně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Potvrzují to experimentální modely s dvěma obrazovkami (LG DualScreen) či mobil s otočnou obrazovkou (LG Wing), které byly zkrátka moc divné na běžného zákazníka. Firma se s mobilním trhem rozloučila v roce 2021.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výrobce profesionálních kamer RED se pokusil naskočit na smartphonový trh s modelem Hydrogen One, ovšem zpětně by byl asi radši, kdyby to nezkoušel. RED to zcela přehnal s očekáváními a nabídl funkce, které zákazníci vlastně ani nepotřebovali.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Z modelu Hydrogen One se nakonec vyklubal nevýrazný a příšerně předražený mobil, který se navíc potýkal s výrobními problémy. Firma RED nakonec zavřela celou mobilní divizi.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Další, koho už na trhu s mobily nenajdete, je BlackBerry. Ačkoliv v poslední době vzniká hned několik modelů s fyzickou qwerty klávesnicí a je znát jistá míra nostalgie po tomto prvku, pravdou je, že jej vytlačily z trhu dotykové displeje a BlackBerry se nedokázalo přizpůsobit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mobily BlackBerry měla v posledních letech svého fungování na trhu na starost čínská společnost TCL, která v roce 2020 oznámila, že výroba nových modelů končí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ačkoliv výroba nových smartphonů Sony ještě oficiálně neskončila, značka se pomalu stahuje z mnoha trhů, včetně toho českého. Modelová řada Xperia přitom po dlouhou dobu měla přední místo mezi populárními mobily.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Doba největší slávy značky je však patrně dávno pryč a modely Sony mají nyní problém zaujmout oproti agresivní čínské konkurenci. Spočítané to sice mobily Sony ještě úplně nemají, ale jejich budoucnost není růžová.
Autor: Sony Mobile
Na závěr si také připomeňme nešťastný osud značky Huawei, kterou zasáhly obchodní sankce ze strany Spojených států. Firma v podstatě ze dne na den ztratila přístup k plnohodnotnému Androidu a některým důležitým součástkám.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nutno říci, že ani to smartphonového výrobce nezastavilo. Rychle zprovoznil vlastní operační systém pro domácí trh a ve zbytku světa, kde zůstávají u Androidu, se snaží alespoň nabídnout alternativy k „zakázaným“ službám.
Autor: Mobil.iDNES.cz
I tak je ovšem znát, že ze značky, která ještě před pár lety měla zálusk na globální pozici číslo jedna, se stala jen další značka, která se snaží na trhu s mobily spíše přežívat. Tedy alespoň na tom evropském.
Autor: Mobil.iDNES.cz