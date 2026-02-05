Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Ondřej Martinů
Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i mobil, který jste kdysi měli také.
Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Samsung Galaxy Note 7 Twitter se baví na vybuchujícím Note 7. Nabíjet ho je jako práce pyrotechnika Humane AI Pin Humane AI Pin Essential PH-1 Smartphone s krycím jménem Project GEM od Essentialu Nokie Lumia 630 a 635 vstupují na trh. Microsoft Lumia 650 Microsoft Lumia 950 a 950 XL Apple iPhone Air

Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti

Motorola Moto G57 Power

Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...

KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

Pomocí tísňové linky číslo 112 se zdarma dovoláte na záchranáře ve...

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

5. února 2026

Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný

Honor Magic 8 Pro

Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...

4. února 2026  10:44,  aktualizováno  16:18

O2 vylepšil své tarify. Ještě do víkendu nabízel ty původní ve slevě

Ilustrační snímek

Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...

4. února 2026

Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident

Dogu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafone Czech Republic

Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...

3. února 2026  7:02

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

3. února 2026

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

2. února 2026

Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R

OnePlus 15R

OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...

1. února 2026

Nejočekávanější iPhone letošního roku si už můžeme osahat

Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně

Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají...

31. ledna 2026

Apple velebí nové iPhony 17. Má rekordní výsledky a pozici světové jedničky

ilustrační snímek

Poslední generace iPhonů se v závěru loňského roku prodávala skvěle. Apple má rekordní výsledky a podle předběžných údajů se za rok 2025 se stane světovou jedničkou, když předběhne dlouhá léta...

30. ledna 2026  11:34

Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti

Motorola Moto G57 Power

Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...

30. ledna 2026

KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

Pomocí tísňové linky číslo 112 se zdarma dovoláte na záchranáře ve...

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...

vydáno 29. ledna 2026

I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho

Ilustrační snímek

Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v...

28. ledna 2026  14:04

