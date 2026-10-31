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Dva soupeři, kdo je vítěz? Porovnali jsme ohebný iPhone a samsung
Ačkoliv nový iPhone nepochybně zvýšil zájem o skládací telefony, Samsung je vyrábí už roky. Až teprve letos se tyto dvě firmy setkaly v přímém konkurenčním boji v této kategorii zařízení díky iPhonu...
Nejdražší iPhone dorazil do Česka. Čím nás naprosto fascinuje?
iPhone Duo se v pátek začal prodávat po celém světě a my telefon začínáme testovat. Novinka nás zaujala parádním ohebným displejem, prémiovou konstrukcí a plynulostí systému. Největší překážkou je...
To musí být strašně drahé, vypadá to hodně luxusně. Cena přitom překvapí
Půl roku po základním modelu přichází exkluzivní edice. Motorola Razr 70 Swarovski i tak zůstává jedním z nejdostupnějších véček na trhu. A musíme přiznat, že tentokrát je povrchová úprava opravdu...
Šli jsme špehovat rybáře k oceánu. Vzali jsme si na to dost šílené přístroje
Čínští výrobci smartphonů se předhánějí, kdo bude mít lepší fotomobil. Hned dvě novinky na tomto poli teď do Evropy uvádí značka Vivo. My jsme v den premiéry, pro kterou si Vivo zvolilo španělské...
Nekompromisně vybavenější a je i levnější než iPhone Duo. Umí navíc extra věc
Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen...
Vzpomínáte na tyto mobilní katastrofy? Některé stály výrobce miliardy
Aktuální problémy s displeji nového iPhonu nejsou v historii smartphonů vlastně nic neobvyklého. Může být totiž ještě daleko hůř. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů...
Nekompromisně vybavenější a je i levnější než iPhone Duo. Umí navíc extra věc
Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen...
T-Mobile dává na Vánoce velké slevy na mobily a také jeden dost neobvyklý dárek
Stává se tradicí, že prvním tuzemským operátorem, který odhaluje svou vánoční nabídku, je T-Mobile. Nejinak je tomu totiž i letos. Vánoce u magentového operátora startují už 1. listopadu. Letos láká...
Šli jsme špehovat rybáře k oceánu. Vzali jsme si na to dost šílené přístroje
Čínští výrobci smartphonů se předhánějí, kdo bude mít lepší fotomobil. Hned dvě novinky na tomto poli teď do Evropy uvádí značka Vivo. My jsme v den premiéry, pro kterou si Vivo zvolilo španělské...
Kauza poškozených iPhonů: Apple v tom není sám, byl tu i výbušnější problém
Apple oficiálně přiznal, že část produkce nových iPhonů Duo trpí vadou, která znemožní jejich plnohodnotné používání. Při otvírání se poškodí vnitřní displej. Detailní příčiny zatím přesně známé...
Problémy s ohebným iPhonem. Rozbité displeje vyměníme, slibuje Apple
Ihned po startu prodeje nových iPhonů Duo se na internetu začaly šířit fotografie zařízení s prasklým displejem. Apple se již k situaci vyjádřil a slíbil, že majitelé poškozených modelů mají nárok na...
Dva soupeři, kdo je vítěz? Porovnali jsme ohebný iPhone a samsung
Ačkoliv nový iPhone nepochybně zvýšil zájem o skládací telefony, Samsung je vyrábí už roky. Až teprve letos se tyto dvě firmy setkaly v přímém konkurenčním boji v této kategorii zařízení díky iPhonu...
Tak to se Applu nepovedlo. Uživatelé hlásí prasknutý displej iPhonu Duo už po dni
iPhone Duo je revoluční iPhone s ohebným displejem. Je o něj enormní zájem, výroba však nestíhá, takže je vyprodaný. Na telefon se čeká tři měsíce. A možná to bude pro zájemce vhodný odstup, protože...
To musí být strašně drahé, vypadá to hodně luxusně. Cena přitom překvapí
Půl roku po základním modelu přichází exkluzivní edice. Motorola Razr 70 Swarovski i tak zůstává jedním z nejdostupnějších véček na trhu. A musíme přiznat, že tentokrát je povrchová úprava opravdu...
Takto tuto část Prahy neuvidíte. Z Prahy 10 jsme dohlédli až na Chodov
Do nové centrály v pražských Stodůlkách se tuzemský Vodafone přestěhoval z budovy, která byla před jeho vstupem na český mobilní trh známa jako Oskar Centrum Vinice. Sídlil zde totiž už jeho...
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Je skvělý, ale chybek se našlo dost. Jak hodnotí iPhone Duo ve světě?
V redakci již od pátku nový iPhone Duo testujeme, ale na finální verdikt je u nás zatím ještě brzy. Přinášíme proto souhrny z některých zahraničních recenzí, které iPhone Duo vesměs chválí, ale...
Nejdražší iPhone dorazil do Česka. Čím nás naprosto fascinuje?
iPhone Duo se v pátek začal prodávat po celém světě a my telefon začínáme testovat. Novinka nás zaujala parádním ohebným displejem, prémiovou konstrukcí a plynulostí systému. Největší překážkou je...