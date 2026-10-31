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Vzpomínáte na tyto mobilní katastrofy? Některé stály výrobce miliardy

Ondřej Martinů
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Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Rozbitý displej iPhone Duo Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v... Samsung Galaxy Note 7 Twitter se baví na vybuchujícím Note 7. Nabíjet ho je jako práce pyrotechnika Humane AI Pin Humane AI Pin Essential PH-1 Smartphone s krycím jménem Project GEM od Essentialu Nokie Lumia 630 a 635 vstupují na trh. Microsoft Lumia 650 Microsoft Lumia 950 a 950 XL
Aktuální problémy s displeji nového iPhonu nejsou v historii smartphonů vlastně nic neobvyklého. Může být totiž ještě daleko hůř. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty.

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