Pamatujete si, jaký poprask před lety způsobil Apple, když na trh uvedl předražený hadřík na čištění displeje? Jde přitom o stokorunovou položku. To loňská novinka je z jiného soudku. Vypadá jako ponožka, a to navíc rozstřižená. Má to svůj důvod: slouží totiž jako designová kapsa pro iPhone. Jenže Apple si za produkt pojmenovaný iPhone Pocket účtuje neuvěřitelnou cenu. Nyní se již nebavíme o stokorunách, ale o tisících. Základní, krátké provedení, vyjde totiž v přepočtu na téměř čtyři tisíce korun. Ti, kteří chtějí tento doplněk nosit přes rameno, si za „prodlouženou“ variantu připlatí ještě další zhruba dva tisíce navíc:
Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane
Jsou nicméně místa, kde by tento stylový doplněk Applu mohl i navzdory své ceně najít uplatnění. Třeba Londýn, který se v posledních letech potýká se značným nárůstem krádeží mobilních telefonů z rukou jejich uživatelů přímo na ulici. Na jedné z londýnských ulic proto loni přibylo varování, a to přímo na chodníku. Má procházející přimět, aby se drželi dále od okraje chodníku:
Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá