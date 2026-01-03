Kdyby měli předraženou ponožku, tak by jim mobil možná neukradli

Lukáš Hron
Žebříček čtenářsky nejúspěšnějších článků roku 2025 je vskutku rozmanitý. První patnáctka zahrnuje jak technologické novinky, tak rozličné příběhy ze života. Třeba ten o krkavčí matce, která při prchání před spravedlností zavrhla své dítě. Pozdvižení loni způsobil netradiční produkt amerického Applu, nicméně třeba v Londýně by mohl mít úspěch.
Část 1/7
iPhone Pocket

Pamatujete si, jaký poprask před lety způsobil Apple, když na trh uvedl předražený hadřík na čištění displeje? Jde přitom o stokorunovou položku. To loňská novinka je z jiného soudku. Vypadá jako ponožka, a to navíc rozstřižená. Má to svůj důvod: slouží totiž jako designová kapsa pro iPhone. Jenže Apple si za produkt pojmenovaný iPhone Pocket účtuje neuvěřitelnou cenu. Nyní se již nebavíme o stokorunách, ale o tisících. Základní, krátké provedení, vyjde totiž v přepočtu na téměř čtyři tisíce korun. Ti, kteří chtějí tento doplněk nosit přes rameno, si za „prodlouženou“ variantu připlatí ještě další zhruba dva tisíce navíc:

Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane

Jsou nicméně místa, kde by tento stylový doplněk Applu mohl i navzdory své ceně najít uplatnění. Třeba Londýn, který se v posledních letech potýká se značným nárůstem krádeží mobilních telefonů z rukou jejich uživatelů přímo na ulici. Na jedné z londýnských ulic proto loni přibylo varování, a to přímo na chodníku. Má procházející přimět, aby se drželi dále od okraje chodníku:

Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kupujte čínské „kravinky“ na mobily, dokud se to vyplatí. Zde je náš výběr

Aliexpress výběr 2025

Od 3. července 2026 zavádí EU plošně clo 3 eura za kus (necelých 75 korun) na drobné věci z Číny. Což mnohé kravinky zdraží natolik, že se již nevyplatí je kupovat, jako třeba kočičkové přívěsky na...

Z těchto smartphonů jsme si letos sedli na zadek. Výběr je překvapivý

ilustrační snímek

Nejsou to nejlepší přístroje, ani nemusí být nejvýkonnější nebo nejlépe vybavené. Ale pro nás jsou to ty nejzajímavější smartphony roku 2025. Sami jsme překvapeni, kdo je nejvíce inovativním...

KVÍZ: S tímto mobilním kvízem se zapotíte, pokud vám nepomůže vánoční štěstíčko

Ilustrační snímek

Máte přehled ohledně dění a novinek na trhu se smartphony? Znáte jednotlivé značky, série a modely? Připravili jsme si pro vás kvíz, který řádně otestuje vaše znalosti.

Vypadá jako iPhone, baterii má dvojnásobnou. Ošálí fanoušky Applu?

Honor Power 2

Značka Honor na samotném konci roku potvrdila hned dva nové modely, které mají nebývale velké baterie. Jeden z nich navíc okatě opisuje od Applu, ovšem kapacita baterie je opravdu bezkonkurenční.

Takto krásy Česka sami neuvidíte. My jsme je však pro vás nafotili

Noční Praha od BTS Vodafonu z hotelu Hilton

Stovky najetých kilometrů, nastoupané stovky výškových metrů. I v roce 2025 jsme zavítali na řadu lokalit, z nichž se šíří signál mobilních operátorů. V třinácti reportážích jsme vám zprostředkovali...

Kdyby měli předraženou ponožku, tak by jim mobil možná neukradli

iPhone Pocket

Žebříček čtenářsky nejúspěšnějších článků roku 2025 je vskutku rozmanitý. První patnáctka zahrnuje jak technologické novinky, tak rozličné příběhy ze života. Třeba ten o krkavčí matce, která při...

3. ledna 2026

Bude to rok konkurenčních šarvátek. Dokonce i pro dvě klíčové značky

Premium
ilustrační snímek

Bude to boj o každý megapixel, o každou mAh, milimetr v tloušťce a tak dále. Rok 2026 ve smartphonovém byznysu se ponese v soutěži kdo dřív, kdo víc a kdo dál. Asi se to bude týkat v omezené míře i...

3. ledna 2026

Jste ochotni u Applu riskovat? Skládací iPhone bude docela nekonvenční

iPhone Fold - únik

Do premiéry je sice času ještě hodně a hodně, přesto letošní Vánoce opanovala maketa skládacího iPhonu. Ukáže se v září 2026 a pokud se ukážou současné informace přesné, tak to bude docela velké...

2. ledna 2026

Žádné silvestrovské hovory? To není smůla, to je trend

Ilustrační snímek

Novoroční zdravice se stále výrazněji přesouvají do online prostoru. Potvrdila to data operátorů mapující provoz v jejich sítích o posledním dni loňského roku. Do toho nového si totiž Češi přáli...

1. ledna 2026  13:53

Kupujte čínské „kravinky“ na mobily, dokud se to vyplatí. Zde je náš výběr

Aliexpress výběr 2025

Od 3. července 2026 zavádí EU plošně clo 3 eura za kus (necelých 75 korun) na drobné věci z Číny. Což mnohé kravinky zdraží natolik, že se již nevyplatí je kupovat, jako třeba kočičkové přívěsky na...

1. ledna 2026

Vypadá jako iPhone, baterii má dvojnásobnou. Ošálí fanoušky Applu?

Honor Power 2

Značka Honor na samotném konci roku potvrdila hned dva nové modely, které mají nebývale velké baterie. Jeden z nich navíc okatě opisuje od Applu, ovšem kapacita baterie je opravdu bezkonkurenční.

31. prosince 2025

Takto krásy Česka sami neuvidíte. My jsme je však pro vás nafotili

Noční Praha od BTS Vodafonu z hotelu Hilton

Stovky najetých kilometrů, nastoupané stovky výškových metrů. I v roce 2025 jsme zavítali na řadu lokalit, z nichž se šíří signál mobilních operátorů. V třinácti reportážích jsme vám zprostředkovali...

30. prosince 2025,  aktualizováno  11:10

Z těchto smartphonů jsme si letos sedli na zadek. Výběr je překvapivý

ilustrační snímek

Nejsou to nejlepší přístroje, ani nemusí být nejvýkonnější nebo nejlépe vybavené. Ale pro nás jsou to ty nejzajímavější smartphony roku 2025. Sami jsme překvapeni, kdo je nejvíce inovativním...

29. prosince 2025

KVÍZ: S tímto mobilním kvízem se zapotíte, pokud vám nepomůže vánoční štěstíčko

Ilustrační snímek

Máte přehled ohledně dění a novinek na trhu se smartphony? Znáte jednotlivé značky, série a modely? Připravili jsme si pro vás kvíz, který řádně otestuje vaše znalosti.

vydáno 28. prosince 2025

Je to špičkový mobil s parádní slevou. Test Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro

Značka Oppo na českém trhu začala prodávat top model Find X9 Pro a my jsme ho mohli vyzkoušet. Telefon má řadu předností, třeba značkový fotoaparát či ohromnou baterii, ale nejvíc nás překvapila...

27. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Jak správně očistit Apple Watch? Budete muset jít do koupelny pro pomocníka

Jak správně vyčistit Apple Watch

Mohlo by se zdát, že péče o chytré hodinky je snadná a vystačíte si jen s hadříkem. Apple ovšem ukazuje, že je to sofistikovanější činnost. Pro to, abyste si své hodinky Watch očistili tak, jak se...

26. prosince 2025

Pokud vám nepřišla na Vánoce žádná SMS, tak vlastně máte trendy život

Ilustrační snímek

Operátoři se tradičně pochlubili provozem v mobilních sítích na Štědrý den. Tedy pochlubily se Vodafone a T-Mobile, O2 naopak dalo nahlédnout do své geolokační analýzy, aby prozradilo, že na Štědrý...

25. prosince 2025  13:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.