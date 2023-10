Nejprodávanější smartphone na světě? To snadno uhodnete

Celosvětové prodeje mobilů v poslední době klesají. Důvodem je nasycenost trhu, ekonomické zpomalení, delší výdrž přístrojů – zákazníci protahují výměnu – a také vzrůstající trh s použitými přístroji. A mnozí analytici připomínají i růst trhu během covidu, kdy mnoho zákazníků svůj přístroj vyměnilo za nový a zatím jim stačí.

Pokles prodejů zažívá většina výrobců, ale samozřejmě některým se daří více, některým méně. Statistik celkových prodejů vychází průběžně hodně, ale informací o prodejích konkrétních modelů mnoho není. Proto je velmi zajímavý pohled na statistiku výzkumné agentury Counterpoint Research, která vydala žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za druhý kvartál letošního roku.

Žebříček je to zajímavý, ale nikoliv překvapivý. Najdeme v něm přístroje jen dvou značek, a to dvou světově největších značek. Tedy Samsungu, který je světová jednička, a Applu jako světové dvojky. V konkrétních modelech si však obě značky pozice vyměnily, první příčky patří Applu, zbytek do desítky doplňují různé modely Samsungu.

Nejprodávanější modely smartphonů za 2Q 2023

Je jistě impozantní, že čtyři nejprodávanější smartphony na světě patří mezi drahé zboží. První čtyři příčky totiž drží Apple, který levné modely v nabídce nemá a mezi nejprodávanější patří jen aktuální drahé přístroje. Tři z tehdy aktuální řady 14 a čtvrtý je iPhone 13, tedy v druhém čtvrtletí letošního roku už rok a půl starý model.

První je základní iPhone 14, druhý nejdražší model v nabídce 14 Pro Max a třetí jeho o fous levnější verze 14 Pro. Výsledky jsou důkazem, že strategie Applu, soustředit se výhradně na prémiové zboží, funguje náramně. Stesky po levnějším iPhonu jsou zbytečné, velký zájem je naopak o ty nejdražší modely v nabídce Applu. Dodejme, že modely 14 Pro a 14 Pro Max byly telefony ve sledovaném období za víc než 30 000 korun.

Zbylých šest příček v žebříčku patří Samsungu, ale taková sláva to už není. Na celkově osmém místě je Samsung S23 Ultra, tedy nejdražší model z řady S, zbylé dva levnější modely S23 se do žebříčku nedostaly. Další přístroje Samsungu v žebříčku jsou levnější telefony áčkové řady. Nejdražší z nich je model A54, který stojí přes 10 000 korun. Naopak tam je trojice nejlevnějších modelů Samsungu, tedy A14, A14 5G a A04e. Ten poslední je vyloženě levný model pro vybrané trhy.