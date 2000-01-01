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Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech dob.
Autor: Profimedia.cz
Výchozí 25. pozici v našem řebříčku si drží legenda mezi smartphony s Androidem, Samsung Galaxy SIII. Jeho 4,8palcový displej s HD rozlišením, rovnou čtyřjádrový procesor a vylepšený snímač fotoaparátu byly na svou dobu špičkové parametry.
Autor: mobil.idnes.cz
Následuje Nokia 6020 (plus varianty 6010 a 6030), která byla na svou dobu (rok 2004) povedeným modelem nižší střední třídy. Výbava tehdy čítala přitom poměrně nadstandardní prvky, jako bohatou fotoaparát, připojení na 2G sítě a také Push to Talk. Prodeje se vyšplhaly na 75 milionů kusů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Je vcelku pochopitelné, že celá řada prodejních trháků byly extrémně levné modely a Nokia 1280 z roku 2010 je jedním z nich. V době, kdy už mobilnímu světu vládly smartphony, nabídl tento model veškerou nezbytnou funkcionalitu za opravdu nízkou cenu. Cena v řádu pár stovek korun nakonec Nokii vynesla úctyhodných 100 milionů prodaných kusů na globálním trhu.
Autor: Nokia
V podstatě stejný příběh napsala o tři roky dříve Nokia 1208. V roce 2007 šlo rovněž o jeden z nejlevnějších modelů na trhu, tedy byla oceňována i za tak základní funkce, jako je barevný displej nebo vyměnitelné kryty. I tohoto modelu se prodalo úctyhodných 100 milionů kusů.
Autor: Nokia
Přejděme teď ale s 21. příčkou do světa moderních smartphonů, zde totiž najdete sérii iPhone 12. Na ty si ještě leckdo z vás jistě pamatuje, dorazily na trh totiž před šesti lety a stále si drží softwarovou podporu aktuálních verzí systému iOS. Novinkou byl magnetický konektor MagSafe nebo třeba nová mini varianta. Apple zaznamenal 100 milionů prodaných iPhonů této série.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dvacátá příčka žebříčku pak náleží se 125 miliony prodaných kusů iPhonům 8 a 8 Plus. Tato dvojice představená společně s modelem X v září 2017 byla posledními iPhony s tradičním kruhovým tlačítkem pod displejem.
Autor: Apple
S o jeden milion vyššími celkovými prodeji oproti jedenácté generaci iPhonu se na 19. příčce umístila legendární Nokia 3310. Tento kompaktní nástupce jiné legendy, modelu 3210, se na trh dostal v roce 2000. O sedmnáct let později se dočkal novodobého nástupce, který však na prodejní úspěch svého předchůdce nenavázal.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Osmnáctou příčku přeskočíme z důvodu dělené sedmnácté. O tu se dělí trojice levných nokií. A to konkrétně modelů 1600, 1650 a jeho nástupce v podobě Nokie 1661. Tyto modely šestnáctkové řady dosáhly společně hranice 130 milionů prodaných kusů.
Autor: Nokia/koláž Mobil.iDNES.cz
Tedy stejného počtu prodaných kusů, jakého dosáhla Motorola Razr V3. Díky svému štíhlému tělu si tato mobilní ikona zrozená na začátku roku 2000 vysloužila přezdívku žiletka. Razr V3 se rychle stal módní ikonou, čehož Motorola po devatenácti letech využila. Legendární Razr totiž reinkarnovala v podobě stejnojmenného smartphonového véčka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Šestnáctá příčka v žebříčku dvaceti nejprodávanějších mobilů historie náleží čtveřici nokií modelové řady 26xx. Modelů 2600, 2610, 2626 a 2630 se dohromady prodalo 135 milionů kusů.
Autor: Nokia/koláž Mobil.iDNES.cz
O jedenáct milionů kusů vyššího prodeje (146 milionů) dosáhla šestá generace iPhonu, tedy modelu s číselným přídomkem 5. Náleží mu tak patnáctá příčka. Apple tímto modelem představeným v roce 2012 načas opustil skleněná záda, „pětka“ byla posledním iPhonem používajícím kruhové tlačítko v jeho původní podobě.
Autor: Apple
Hned čtyři různé telefony se umístily na děleném jedenáctém místě. Jedním z nich je low-endový Samsung E1100 z roku 2009. Jeho uživatelé se museli smířit s absencí třeba hudebního přehrávače, ale i fotoaparátu. I navzdory tomu prodeje dosáhly 150 milionů kusů.
Autor: Samsung
Stejný prodejní úspěch zaznamenaly i tři nokie. A sice levnější dotykový model 5230 z konce roku 2009 vycházející z hudebního modelu 5800 XpressMusic…
Autor: Nokia
…Nokia 1200, tedy jeden z nejzákladnějších modelů finského výrobce…
Autor: Nokia
…a jeden z prvních smartphonů Nokie, model 6600 z roku 2003, jehož zajímavostí byly funkční klávesy po bocích alfanumerické klávesnice.
Autor: Nokia
Jen o jeden milion vyšších prodejů (151 milionů) dosáhla trojice iPhonů z roku z roku 2018, tedy modelů Xr, Xs a Xs Max. V této sestavě Apple zakončuje první desítku nejprodávanějších mobilů všech dob.
Autor: apple.com
O něco málo prodejně úspěšnější byla nadcházející generace iPhonu v podobě modelů 11, 11 Pro a 11 Pro Max. Celkově se těchto iPhonů prodalo 159 milionů kusů. Náleží jim devátá příčka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O pouhý jeden milion prodaných kusů navíc (160 milionů) je přeskočila o tři roky starší generace iPhonu, tedy modelů 7 a 7 Plus. Šlo o první iPhony s odolností pro prachu a vodě s certifikací IP67 a první, které postrádaly 3,5mm sluchátkový konektor. „Sedmičkám“ náleží osmá příčka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sedmým historicky nejprodávanějším mobilem je další legendární nokia, a sice model 3210. Šlo o první nokii s integrovanou anténou. Představena byla na jaře 1999 a v obchodech byla běžně k dostání ještě o tři roky později. A kolik že se této finské legendy prodalo? Bylo to 161 milionů kusů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
První desítka žebříčku je vlastně přehlídkou mobilů dvou výrobců: Nokie a Applu. Šestá příčka totiž z této dvojice náleží americké značce. A to konkrétně iPhonu 5s z roku 2013, kterého se prodalo 165 milionů kusů.
Autor: iDNES.cz, iDNES.cz
Nejen, že iPhone otevírá druhou pětici historicky nejprodávanějších mobilních telefonů, ale i uzavírá tu první. S počtem 174 milionů kusů totiž pátá pozice náleží dvojici z roku 2015, tedy iPhonům 6s a 6s Plus.
Autor: Apple
S obyčejnou nokií modelové řady 105, která se v průběhu let dočkala několika generačních obměn, se v prodejních číslech dostáváme na hranici 200 milionů kusů. Náleží jí tak čtvrtá příčka.
Autor: Nokia
Poslední závan nevídaného amerického úspěchu. To je třetí příčka, která s 222 miliony prodaných kusů náleží Applu, respektive další dvojici jeho iPhonů. Modely 6 a 6 Plus jsou historicky nejprodávanějšími smartphony.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Stříbro náleží Nokii. A to superlevnému přístroji z jejího portfolia. Modelu 1110, který byl představen v roce 2005 a jehož monochromatický displej zaujal inverzním zobrazením, se prodalo totiž 248 milionů kusů.
Autor: Nokia
250 milionů prodaných kusů a první příčka v žebříčku historicky nejprodávanějších mobilů. Tím se může pyšnit předchůdce druhého nejprodávanějšího mobilu, tedy Nokia 1100. A to i navzdory jejímu poněkud výstřednějšímu vzhledu a netradičnímu ovládání. Nokia se totiž tehdy, v roce 2004, rozhodla pro jiné uspořádání ovládacích prvků pod displejem. Místo tradičně uprostřed umístěných směrových kláves pro pohyb v menu byla potvrzovací klávesa, směrové klávesy se přestěhovaly na pravou stranu a netradičně vlevo byla aktivační klávesa a klávesa pro návrat/mazání.
Autor: Nokia