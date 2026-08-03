Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka

Ondřej Martinů
ilustrační snímek Šestou pozici drží rok a půl starý Samsung Galaxy SIII. Je to ona výjimka... Nokia 6020 Nokia 1280 Nokia 1208 iPhone 12 mini iPhone 8 a 8 Plus Nokia 3310 je sice přes dvacet let starý mobil (představena byla v roce 2000,... Nokia 1600/1650/1661 Jenže v druhé polovině roku 2004 představila Motorola zjevení. Model V3 s... Nokia 2600/2610/2626/2630 iPhone 5, oficiální fotografie
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech dob.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd

BTS operátora Vodafone na vysílači Ještěd

Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...

KVÍZ: Proboha, co to po mně ten iPhone zase chce? Co to svítí na displeji

ilustrační snímek

iPhony mají řadu stavových ikon, kterými vám dávají najevo různé informace. Poznáte, která znamená konkrétní stav či funkci telefonu?

Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor

Nokia 9000 Communicator

Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...

Předpotopní chytré hodinky. To jsme opravdu nosili na ruce?

Pohled na Samsung Galaxy Gear

Ačkoliv jsou chytré hodinky relativně mladou kategorií elektroniky, od svého uvedení do portfolií známých výrobců ušly pořádný kus cesty. Pamatujete si, jak vypadaly v podání Applu, Samsungu,...

S těmito mobily se stanete středem pozornosti. Budete mít boule na kalhotách

ilustrační snímek

Do skinny džínsů často nepasují ani tenké iPhony, natož tyto přístroje. Udělají vám takovou bouli na kalhotách, že budete středem pozornosti. Ale když vymyslíte jiný způsob nošení, tak zjistíte, že...

Vypekl gigant giganta? Amazon nejspíš prozradil nové Pixely 11

ilustrační snímek

Google se chystá na premiéru nových smartphonů Pixel řady 11. K té by mělo dojít ještě v průběhu prázdnin. Měsíc před ní však nejspíš detailní podobu nových modelů prozradil jiný internetový gigant:...

3. srpna 2026

Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka

ilustrační snímek

Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...

3. srpna 2026

Díky této funkci lze ze zahraničí volat zdarma. Ale operátoři ji vesměs škrtí

ilustrační snímek

Zatímco při cestách po EU využívá zákazník služby svého operátora stejně jako doma, tak mimo EU je nutné počítat s vyššími, roamingovými sazbami. Jejich výše se navíc v závislosti na zemi liší....

2. srpna 2026

Vylezli jsme na tajemné torzo u Štěchovic. Přežívá díky neobvyklému využití

Výhled od antén společnosti Cetin

Při pokrývání území mobilním signálem využívají operátoři často již existující objekty. Tedy činžovní čí panelové domy, administrativní budovy, ale i věže kostelů, zámků a hradů. Během putování po...

1. srpna 2026

Stahujte novou aktualizaci iPhonů. Připraví mobil na velký krok vpřed

Apple iPhone 17

Majitelé iPhonů nyní mohou stahovat aktualizaci systému iOS 26.6. Obsahuje především opravy chyb a optimalizaci systému se speciální novinkou, která vaše zařízení připraví na přechod na nadcházející...

1. srpna 2026

Boháči měli svůj smartphone už před 30 lety. Měl legendární systém a procesor

Nokia 9000 Communicator

Model Nokia 9000 Communicator mnozí považují za vůbec první chytrý telefon. I když tomu tak není, právě tento přístroj byl pro rozvoj a rozšíření smartphonů nesmírně důležitý. I na svou dobu měl však...

31. července 2026

Nový graf ukazuje vývoj cen smartphonů. Na čem budou chtít výrobci ušetřit?

Premium
ilustrační snímek

Pokud potřebujete nový smartphone, raději kupujte. Příště to může být mnohem dražší. Paměťová krize žene ceny nahoru a některé segmenty trhu mohou zmizet. Nebo výrobcům nezbude než začít výbavu...

31. července 2026

Zná ho každý, ale už ne tyto ukryté věci. Podívejte se na ikonický Ještěd

BTS operátora Vodafone na vysílači Ještěd

Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně...

30. července 2026

Myslel si, že trikem s heslem přechytračí policii. Teď ho za to čeká soud

Ilustrační fotografie

Neobvyklý případ incidentu při hraniční kontrole se řeší ve Spojených státech. Agenti pohraniční stráže zabavili muži mobil a požadovali heslo na odemčení. Jenže on jim sdělil heslo, které aktivovalo...

29. července 2026  13:14

RECENZE: Český Scarlet Deer Inn je hezká, ale trochu repetitivní pohádka

Scarlet Deer Inn

Jedním z důležitých bodů v kalendáři pro příznivce české herní tvorby bylo červencové vydání hry Scarlet Deer Inn. Ručně vyšívaná pohádková hra s temnými podtóny se navenek povedla, ovšem během hraní...

29. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

S těmito mobily se stanete středem pozornosti. Budete mít boule na kalhotách

ilustrační snímek

Do skinny džínsů často nepasují ani tenké iPhony, natož tyto přístroje. Udělají vám takovou bouli na kalhotách, že budete středem pozornosti. Ale když vymyslíte jiný způsob nošení, tak zjistíte, že...

29. července 2026

KVÍZ: Proboha, co to po mně ten iPhone zase chce? Co to svítí na displeji

ilustrační snímek

iPhony mají řadu stavových ikon, kterými vám dávají najevo různé informace. Poznáte, která znamená konkrétní stav či funkci telefonu?

vydáno 28. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×