Aplikační obchod Google Play průběžně pomocí vlastního algoritmu sestavuje žebříček nejoblíbenějších aplikací v Česku. Přinášíme seznam těch nejoblíbenějších, které si můžete do mobilu s Androidem stáhnout zdarma.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Aktuálně nejoblíbenější aplikací na Androidu v Česku je chatbot ChatGPT. Tento AI model má na zařízení s Androidem po celém světě víc než miliardu stažení.
Autor: Google Play
Druhá nejoblíbenější aplikace v Česku je nákupní služba Temu, byť se objevují varování, že aplikace může sbírat uživatelské informace. Tento portál, kde seženete prakticky jakékoliv zboží, rovněž po celém světě zaznamenal víc než miliardu instalací.
Autor: Google Play
Třetí místo je celkem překvapivé, místo velkých sociálních sítí nebo jiných populárních služeb zde najdete nástroj Prozkoumání všech dokumentů (All document explorer), který slouží k zobrazování dokumentů různých formátů. Stažení je zdarma, aplikace však obsahuje reklamy.
Autor: Google Play
Aktuálně nejoblíbenější aplikací na počasí v Česku je předpověď počasí Nice Weather (Pěkné počasí). Ta obsahuje hodinový model, předpověď na sedm dní dopředu a detailní informace o aktuálním stavu. Aplikace obsahuje reklamy.
Autor: Google Play
Páté místo patří službě ReelShort, což je čínská streamovací služba pro krátká videa. Celosvětově zaznamenala přes 100 milionů stažení, obsahuje reklamy a další poplatky za obsah.
Autor: Google Play
Na šesté příčce najdete oblíbený „kecálek“ WhatsApp od společnosti Meta. Jde o jednu z celosvětově vůbec nejpopulárnějších aplikací s počtem stažení přesahujícím 10 miliard.
Autor: Google Play
Sedmá příčka patří první službě zaměřené specificky na české uživatele, aplikaci Můj Vodafone+, která slouží jako klientské centrum pro zákazníky tohoto operátora.
Autor: Google Play
Následuje další služba pro klienty, tentokrát pro ty, kteří pravidelně navštěvují supermarkety Billa (aplikace BILLA Česká republika).
Autor: Google Play
Deváté místo obsadil další AI asistent, tentokrát ten od Googlu. Model Gemini přitom najdete celkem hojně i v základní aplikační nabídce nových smartphonů. Celosvětově Google Gemini eviduje víc než miliardu stažení.
Autor: Google Play
Desáté místo patří další aplikaci s předpovědí počasí, konkrétně „počasí24: Počasí a Radar“. Zaměřuje se na lokální předpovědi a meteoradar. Nástroj má celosvětově přes 50 milionů stažení a obsahuje reklamy.
Autor: Google Play
Dalším AI nástrojem v žebříčku je pak PixVerse: AI Video Generator. Jak už název napovídá, slouží pro generování krátkých videí na základě poskytnutých fotografií. Aplikace obsahuje reklamy a dodatečné poplatky za obsah.
Autor: Google Play
Vysoko v žebříčku oblíbených aplikací najdete také klientské centrum obchodu Action.
Autor: Google Play
Následuje další klientské centrum, tentokrát to pro zákazníky supermarketů a e-shopu Lidl (aplikace Lidl Plus).
Autor: Google Play
Nejvýše je v Česku mezi službami pro streamování běžných filmů a seriálů služba Oneplay od TV Nova. Stažení aplikace je sice zdarma, ale služba k plnohodnotnému používání vyžaduje předplatné.
Autor: Google Play
Další aplikací v žebříčku je pak klientské centrum pro zákazníky řetězce obchodů Albert (aplikace Můj Albert).
Autor: Google Play
Oblíbený nástroj CapCut pro práci s videem (střih, filtry, efekty a další) najdete na šestnácté příčce. Základní sada nástrojů pro úpravy videa je zdarma, ale profesionální nástroje vyžadují předplatné.
Autor: Google Play
Následuje další klientské centrum, tentokrát to od řetězce obchodů s obuví Deichmann (aplikace DEICHMANN Obuv).
Autor: Google Play
První taxislužbou v žebříčku je Bolt, která funguje vedle Česka i v mnoha dalších zemích. Služba obsahuje také dovoz jídla nebo rezervaci sdílených automobilů.
Autor: Google Play
Devatenáctou příčku není nutné dlouze představovat, najdete zde totiž vysoce oblíbenou sociální síť Instagram.
Autor: Google Play
Na dvacáté příčce je další aplikace s klientským centrem, konkrétně pro zákazníky supermarketů Kaufland (aplikace Kaufland: akce, letáky, kupóny). Další dvacítku oblíbených aplikací si projedeme už stručně.
Autor: Google Play
Aplikace mojePPL (přepravní služba, sledování zásilek)
Autor: Google Play
Aplikace Allegro: nákupy online (online nákupy)
Autor: Google Play
Aplikace Revolut – Víc než jen banka (bankovní služby)
Autor: Google Play
Aplikace PID Lítačka (jízdenky na pražskou MHD a okolí)
Autor: Google Play
Aplikace PDF Viewer – PDF Reader (čtečka PDF souborů)
Autor: Google Play
Aplikace foodora: Jídlo a nákupy (dovoz jídla)
Autor: Google Play
Aplikace Microsoft Word: Edit Documents (kancelářská aplikace)
Autor: Google Play
Aplikace Bump – mapa pro přátele (sdílení polohy)
Autor: Google Play
Aplikace Duolingo (výuka jazyků)
Autor: Google Play
Aplikace Pinterest (sdílení nápadů, nákupy)
Autor: Google Play
Aplikace Obnova souborů Ultra (obnovení smazaných souborů)
Autor: Google Play
Aplikace TikTok (streamování krátkých videí)
Autor: Google Play
Aplikace Takko Friends (klientské centrum Takko)
Autor: Google Play
Aplikace Moje VZP (klientské centrum pojišťovny VZP)
Autor: Google Play
Aplikace Vinted: secondhand, jednoduše (bazarové zboží)
Autor: Google Play
Aplikace Moje dm (klientské centrum drogerie dm)
Autor: Google Play
Aplikace Claude by Anthropic (AI asistent)
Autor: Google Play
Aplikace Qerko (platby v restauraci)
Autor: Google Play
Aplikace Kalorické Tabulky
Autor: Google Play
Aplikace Spotify – hudba a podcasty (streamování hudby)
Autor: Google Play