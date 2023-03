Nejoblíbenější barvu iPhonů 14 Pro asi neuhodnete. Je to překvapení

Výsledky průzkumu jsou zajímavé. Kdo by tipoval, že většina respondentů nosí v kapse černý iPhone, tak by se mýlil. Tedy v případě nových modelů řady 14. U těch starších stále černá převládá, u řady 14 se naopak propadla do průměru.

Zákazníci Applu si primárně iPhony nepořizují kvůli barvě těla telefonu, navíc mnozí jej stejně oblečou do nějakého krytu, který může mít barvu úplně jinou. Přesto jsou výsledky průzkumu agentury CIRP zajímavé a ukazují, že výrobci by měli o barvách přístrojů hodně přemýšlet a držet se tradiční černé či stříbrné je může připravit o zisk.

Nejčastější barevné provedení u modelů iPhone 14 Pro a 14 Pro Max je tmavě fialová barva (Deep Purple). Podle průzkumu ji má 42 procent respondentů, což je vysoké a překvapivé číslo. Zřejmě je to díky odstínu fialové. Je výrazně tmavá, takže decentní a přitom zajímavější než nudná černá. Apple totiž měl a má v nabídce i světle fialovou, která už tak populární není. Je to světlý odstín fialové a barva je to docela výrazná.

Možným důvodem jsou i propagační materiály Applu, kde je tmavší fialová barva často použitá. V každém případě po tmavě fialové je v řadě Pro/Pro Max druhou nejoblíbenější barvou zlatá s podílem 23 procent. Třeí je černá, která má 22 procent a nejméně atraktivní je podle zákazníků stříbrná s podílem 11 procent.

Popularita barev iPhonů 14

U základní řady iPhonů 14 a 14 Plus, které se nabízí v trochu jiných barevných variantách, vede modrá s podílem 27 procent, druhá je černá s 26 procenty a třetí světle fialová s 22 procenty. Nejméně žádaná je opět nejsvětlejší barva z nabídky, kterou přeskočila i výrazná červená ze speciální edice RED.

Zcela jiná situace ovšem panuje u levného modelu SE. Ten se prodává ve třech barevných variantách a zde stále drtivě panuje černé provedení, které zvolilo 62 procent respondentů průzkumu. Zajímavé je, že červená verze je opět žádanější než světlé provedení.

V průzkumu jsou pak zmíněné ještě modely 13 a 13 mini a řada 12 jako celek. V obou vede černé provedení, výraznější náskok má u řady 12. Nutno dodat, že průzkum neprobíhal globálně, takže na vybraných trzích mohou být preference zákazníků jiné. I tak je však posun v popularitě jednotlivých barev zajímavý.