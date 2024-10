V Číně jsou nejlevnější mobily levné. Některé známe, ale stejné nejsou

Část 1/8

Čínské značky smartphonů představují značnou část globálního trhu. Ale zcela dominantní nejsou, ač jich je z výrobců většina. První Samsung a druhý Apple drží okolo 40 procent celosvětového trhu. V Číně je však situace jiná. Samsung tam má zcela minoritní postavení a Apple vítězí obvykle jen v kvartálu, kdy má nové iPhony. Drtivou část trhu drží místní značky a pořadí je velmi vyrovnané.

Navíc skoro všechny známe i z českého trhu. Paradoxně vlastně v Evropě prodává víc čínských značek, než kolik jich je relevantních na domácím trhu. Třeba koncern Transsion se značkami Infinix, Itel a Tecno na domácím čínském trhu v podstatě aktivní není a některé další doma paběrkují, třeba Motorola (patřící čínskému Lenovu). Z velkých čínských značek se v Evropě neprodávají jen mobily IQOO, které patří pod Vivo.

Z výše uvedeného lze předpokládat, že v Číně se prodávají stejné přístroje jako v Evropě. Ano, z části to platí, mnoho modelů je stejných. A dost jich je specifických, určených pro domácí trh, případně pro jiné trhy mimo Evropu. Čínští výrobci také rádi jedno modelové označení recyklují v několika variantách, které se od sebe mohou značně lišit. I to známe z českého trhu, ale v Číně je to mnohem častější.

V Číně lze narazit i na modely, které se v Evropě prodávají, ovšem na čínském trhu mají jinou specifikaci. Obvykle lepší za nižší cenu, což platí i pro nejlevnější kategorii přístrojů.