Smartphony na druhé koleji. Letošním recenzím kralují chytré hodinky

1 Apple Watch Series 7

Přehled nejčtenějších recenzí roku 2021 má překvapivého „vítěze“. Více než nejnovější smartphony vás, naše čtenáře, zajímala totiž letošní novinka Applu na poli chytrých hodinek. Tedy Apple Watch Series 7. A to i přes fakt, že po hardwarové stránce se oproti předchozí šesté generaci prakticky nikam neposunuly.

Na první pohled vypadají jako předchozí modely, přesto jednu znatelnou změnu přinesly. Ta je patrná již při zapnutém módu always-on, kdy hodinky prakticky nepřetržitě vystavují na odiv svůj masivní 1,9" displej. Rámečky okolo něj mají pouze 1,7 milimetru, zobrazovací panel typu OLED se tak pod tvrzeným sklem Ion-X roztahuje až téměř ke krajům. Spíše nepatrnou změnou oproti předchozí generaci je pak mírné zvětšení velikosti pouzder: 41 a 45 mm, namísto loňským 40 a 44 mm.

2 Poco M3

Hned zkraje roku vás zaujala recenze smartphonu, který za cenu, u níž jiní výrobci přistupují na poměrně znatelné kompromisy, nabízí solidní výbavu. Řeč je o modelu M3 od značky Poco, která patří pod čínské Xiaomi. Jde o zástupce střední třídy, který však cenou míří do ještě nižších sfér. V mnoha ohledech totiž nabízí to, co tehdy bylo dostupné u telefonů s cenou vyšší než pět tisíc korun.

Přitom Poco M3 v paměťové variantě 4/64 GB vyšlo na necelé čtyři tisíce, pod pětitisícovou hranicí se však udržela i vyšší paměťová varianta se 128 GB uživatelské paměti, ta stála 4,5 tisíce korun. Jediným opravdu znatelným kompromisem byla absence NFC. Ale to se dalo vzhledem k nízké ceně telefonu odpustit. Do čtyř tisíc korun nemělo Poco M3 prakticky konkurenci.