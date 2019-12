Články roku: bez Androidu bos a polské útrapy Čechů bez mobilu

Nejzásadnější událostí letošního roku jsou trable čínského Huaweie kvůli americkým sankcím. Kauza se táhne od loňského roku, již v dubnu americké tajné služby varovaly Američany, aby nepoužívali smartphony Huawei a ZTE. Koncem roku pak americká vláda přišla s apelem na spojence, aby se kvůli riziku špionáže ze strany čínské vlády vyhýbali používání vybavení značky Huawei. V květnu 2019 pak USA zasadily čínské společnosti největší ránu: zařadily ji na černou listinu – americké firmy od té doby nesmí Huaweii dodávat součástky bez souhlasu vlády.

Tím ovšem čínská společnost přišla o důležitého spojence, o Google. Ztratila tedy přístup k Androidu včetně jeho aplikačního obchodu či systémových aktualizací. Budoucí huaweie a honory jsou od té doby tedy odkázány pouze na čínský trh, mimo něj jsou neprodejné. Nejzásadnější obětí této obchodní války je špičkový Mate 30 Pro, nejlepší fotomobil současnosti.

Příběh české rodiny, která v červenci po poruše auta ztroskotala na tři dny na odpočívadle rychlostní komunikace, zněl až neuvěřitelně. Jenže byl realitou. Největším problémem nebyla porucha auta, ale nefunkční mobily. Rodina si tak neměla jak zavolat pomoc: benzinová pumpa byla totiž v nedohlednu a auta okolo nich jen projížděla. Z tohoto příběhu, který měl šťastný konec, plynou minimálně čtyři ponaučení. Jedním z nich je, že na tísňovou linku 112 se dovoláte i bez aktivního roamingu. Stačí jen místo pokryté mobilním signálem. A třeba nouzový mobil – samozřejmě s dostatečně nabitou baterií – také může podobným nepříjemnostem předejít.

Jakékoli změny ze strany operátora, ať už jde o úpravu tarifní nabídky či změnu specifikace využívaného tarifu, jsou pro mobilní uživatele trnem v oku. Největší překvapení si pro zákazníky letos připravil Vodafone. Část z nich popudil v květnu, ty zbylé pak o dva měsíce později. Operátor totiž nejdříve u předplacenek a následně také u tarifů skončil s účtováním hovorů po sekundách. A zákazníci nevoli vůči návratu zpět k minutové tarifikaci dali pořádně najevo. Vodafonu připomínají reklamní spoty z roku 2012, v nichž lákal potenciální zákazníky právě na férové účtování, tedy po sekundách.

Vývojáři mobilního Messengeru si s jeho uživateli letos tak trochu pohráli. Informace o tmavém módu, tedy o reverzním zobrazení, se roznesla velmi rychle. Kdo ovšem tento mód hned intuitivně hledal v nastavení aplikace, tak neuspěl. K přechodu na něj byla totiž potřeba součinnost někoho z přátel. Uživatel, který jej chtěl aktivovat, musel totiž obdržet v chatu smajlíka s obrázkem měsíce. Až poté se v nastavení aplikace už natrvalo zobrazil přepínač mezi standardním a tmavým módem. Pro někoho možná krkolomné řešení, ale ze strany vývojářů bezesporu zábavná forma. Do té doby tolik „měsíčkových“ smajlíků jako tehdy Messengerem neprošlo.

První pětku letošních nejčtenějších článků na serveru Mobil.iDNES.cz uzavírá další operátorská záležitost. Připomeňme, že letos v létě jsme se konečně dočkali datově neomezených tarifů. T-Mobile je představil sice až jako druhý operátor, byl nicméně prvním, kdo umožnil pořízení tarifu s neomezenými daty i jednotlivci. Zároveň přitom přišel s dalším překvapením, když u nových tarifů zcela zrušil úvazky. Parafráze na slavný výrok se přímo nabízí: Malý krok pro T-Mobile, velký skok pro jeho zákazníky.

Také jste si zkusili, jak byste mohli vypadat ve stáří? Ruská aplikace FaceApp z roku 2017 se stala fenoménem až letos. Jenže krátce poté se začaly objevovat informace o možném napojení na ruské tajné služby. Stinnou stránkou této aplikace je totiž vyžádaný přístup k osobním datům. Na pohled nevinná zábava, při níž umělá inteligence nahranou fotografii „ostarší“ o desítky let či změní vizáž člověka na ní. Jenže snímek se odesílá na ruský server, kde je po nějakou dobu uložen. V Rusku zaregistrovaný provozovatel FaceAppu se musí přitom řídit ruskými zákony, což znamená, že k osobním datům uživatelů aplikace může mít přístup ruská tajná služba.

Rádi jezdíte autem? Pak jste jistě v létě nepřehlédli informaci, že Google s velkou pravděpodobností připravuje uvedení funkce Android Auto i na český trh. Aplikace se podle našeho zjištění dočkala počeštění, ale v aplikačním obchodě Google Play se uživatelům androidích zařízení i nadále schovávala. A na tom se ani po několika měsících nic nezměnilo, stále se schovává. Google totiž patrně ještě „nezaškrtl nějaké to správné políčko“, aby byla aplikace dostupná pro všechny androidí uživatele. Oproti naší červencové předpovědi si tak společnost dává načas.

A ještě jednou T-Mobile a jeho neomezená data. Nyní ovšem jeho letní akce, která předcházela uvedení samotných datově neomezených tarifů. Zákazníci operátora mohli totiž od poloviny června až do konce prázdnin využívat zcela neomezená data. A to nejen v Česku, ale i v rámci EU. Ukázalo se ovšem, že snová nabídka má jeden zásadní háček. V roamingu byla totiž při využití balíčku neomezených dat přenosová rychlost podstatně nižší než při čerpání běžných, tedy omezených dat. A tak T-Mobile musel jít s pravdou ven.

Čtvrtý operátor v Česku? Kolikrát jsme to už slyšeli, kolikrát jsme už doufali, že bude přání mnoha mobilních uživatelů vyslyšeno. Blýská se v blížící se aukci frekvencí přece jen na lepší časy? Jedním ze zájemců o frekvence pro budoucí 5G síť v Česku je totiž údajně i Nordic Telecom. Vlastní síť chce vystavět v režimu podobném byznysu nízkonákladových aerolinek a jedním z investorů by se podle exkluzivních informací redakce Mobil.iDNES.cz měla stát společnost Dense Air coby dodavatel síťových prvků. Právě spojením obou společností by mohl vzniknout vytoužený čtvrtý hráč na tuzemském mobilním trhu.

Nechali byste se tetovat kvůli telefonu zdarma? Vaše odpověď pravděpodobně zní ne, nicméně se tací jedinci najdou. Alza jednoho takového odvážlivce letos našla pod příspěvkem na Facebooku, v němž uživatelé soutěžili o nový iPhone XS. Pro telefon zdarma by si prý nechal na záda vytetovat Alzáka. Hozená rukavice byla zvednuta a mediální smršť podpořená řadou facebookových statusů začala. Jenže ve skutečnosti bylo všemu jinak. Toto se známému prodejci povedlo.