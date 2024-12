Dávají ho do podrážky, do paruky nebo s ním hlídají nevěru i auta

Část 1/5

Apple AirTag

Své o tom ví Jackie Giurleová z floridského Satellite Beach, která taková upozornění dostávala od konce loňského roku. Možné je to díky funkci, kterou Apple spustil přede dvěma lety právě z důvodu, aby zamezil sledování lidí pomocí cizího AirTagu. Pokud se totiž do vaší blízkosti „připlete“ jiný než váš vlastní lokalizátor, iPhone vás na to upozorní. A to opakovaně a klidně po dobu několika týdnů, stejně jako v případě Giurleové.

Mnohem nepříjemnější bylo její zjištění, že někdo pravděpodobně sleduje jejího sedmiletého syna. Poměrně brzy totiž zjistila, že polohy cizího AirTagu, které se jí ukazovaly na mapě v jejím iPhonu, se shodovaly s místy, která se synem navštívila. Lokalizátor našla až po třech měsících, a to v podrážce synovy boty. Noční můra byla zažehnána až poté, co se obrátila na policii, která si vyžádala od Applu údaje o majiteli daného AirTagu. Díky tomu se ukázalo, že za vším stojí nevinná náhoda. Vše odstartovala návštěva předloňského vánočního průvodu. Na něj totiž zavítaly dvě matky se syny, kteří si omylem u jedné z atrakcí zaměnili boty.

Vesměs je však AirTag skvělým prostředkem, jak ochránit svůj majetek. Ale i to má úskalí. Své o tom ví Philip Obando z Kalifornie, který po zjištění, že přes noc zmizel jeho vůz, který nechal zaparkovaný před domem, zachoval chladnou hlavu. Jako kdokoli jiný zavolal na policii, záhy si však uvědomil, že do svého vozu v minulosti preventivně schoval lokalizátor Applu. Zanedlouho ho tak pomocí aplikace Najít (Find My) lokalizoval, načež s manželkou sedli do druhého vozu s jediným cílem: sledovat signál AirTagu a najít svůj vůz.

To se jim podařilo až následující den. A pak se stalo něco, za co dostal Obando následně od policie vyčiněno. Na popud manželky totiž vyběhl z vozu a zamířil neznámého muže konfrontovat. Měl štěstí, dotyčný totiž po krátkém dohadování z místa utekl. Jenže to tak skončit nemuselo. Policie opakovaně nabádá k opatrnosti, lidé by se podle ní ve vlastním zájmu neměli do podobných hrdinských činů vůbec pouštět.