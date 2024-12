Mířili na svatbu, ale nedojeli. Motorkáři za jízdy v kapse explodoval mobil

Čtyřiapadesátiletý ředitel školy Suresh Sangrame mířil 7. prosince na motocyklu spolu se svým příbuzným, pětašedesátiletým Nathuem Gaikwadem, do města Arjuni Morgaon na svatbu a rodinnou sešlost. Do cíle své cesty však nedorazili. Ta totiž předčasně skončila poblíž vesnice Sangadi poté, co Sangramovi během jízdy explodoval v kapse jeho teprve zhruba měsíc starý smartphone.

Podle jednoho ze zdrojů, indického portálu The Times of India, šlo o prvotinu teprve začínající značky CMF, podznačky společnosti Nothing. Konkrétně měla explodovat baterie smartphonu CMF Phone 1, který byl na trh uveden teprve letos v červenci. V důsledku exploze baterie se mělo následně vznítit Sangramovo oblečení.

Vrchní inspektor Sanjay Gaikwad z policejní stanice v Sakoli uvedl, že Sangrame následkem exploze baterie telefonu utrpěl vážné popáleniny levé části hrudníku a levé ruky. Upřesnil, že telefon se rozpadl na kusy a jeho plastový kryt se roztavil a přilepil se k jeho levé paži. Oba muži poté, co Sangram v důsledku výbuchu telefonu ztratil nad motocyklem kontrolu, havarovali a utrpěli četná zranění.

I přes rychlou pomoc kolemjdoucích a transportu vážně zraněných mužů do vládní nemocnice v Sakoli se nepodařilo Sangrama lékařům udržet při životě. Po převozu byl v nemocnici prohlášen za mrtvého. Jeho starší příbuzný se podle policejního inspektora z vážných zranění zotavuje.

Policie se snaží zjistit přesnou příčinu, proč k explozi jen pár týdnů starého telefonu došlo. Podle prvotní zprávy jeho baterie vybuchla kvůli přehřátí. Odborníci se shodují, že jde o výjimečný incident, exploze mobilů jsou totiž velmi vzácné. Obvykle jsou spojovány s poruchami baterie. Ty mohou být způsobeny jejich přebíjením, používáním neoriginálních nabíječek či vystavováním telefonů nadměrnému teplu.

Základní tipy pro bezpečnost baterie smartphonu nenabíjejte přes noc a bez dozoru, po plném nabití baterie telefon odpojte

je-li telefon při nabíjení či intenzivních činnostech nezvykle teplý, vypněte jej a nechte vychladnout na dobře větraném místě

vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunci, neodkládejte telefon do blízkosti zdrojů tepla

nepoužívejte poškozené nebo necertifikované baterie, totéž platí i pro nabíječky

nenechávejte si telefon opravovat v náhodných obchodech a pokud je to možné, jděte do autorizovaných prodejen

všímejte si náznaků vyboulení zad telefonu (může jít o indikaci nafukující se baterii) – pokud objevíte vyboulení, tak přestaňte okamžitě telefon používat a kontaktujte výrobce či zákaznickou linku

udržujte v telefonu aktuální software, zmírníte tak potenciální riziko – výrobci totiž často vydávají aktualizace řešící i problémy se správou baterie

vyhněte se nadměrnému vybíjení – nenechávejte baterii často plně vybít, snažte se ji udržovat mezi 20 a 80 %

Uživatelé smartphonu CMF Phone 1 v diskuzním komunitním fóru společnosti Nothing, která se k incidentu doposud nevyjádřila, neskrývají obavy a spekulují o možných příčinách exploze baterie tohoto telefonu. Naráží třeba i na problematiku jeho vyměnitelných zad, poukazují na extrémně tenký plast, z něhož jsou vyrobena. Kvůli tomu podle nich stěží odolají většímu tlaku. Diskutují se tak domnívají, že v takovém případě může dojít k narušení pod nimi umístěné baterie.

Explodovaly nejen nabíjející se smartphony

Není to však zdaleka poprvé, co k podobnému incidentu došlo. Výbuchy mobilů, respektive jejich baterií, nejsou sice častým, ale zároveň ani nikterak neobvyklým jevem. V minulosti byly takové případy spojovány zejména s použitím neoriginální baterie či jejím nabíjením neoriginální nabíječkou.

Například v roce 2018 zemřel generální ředitel malajské společnosti Cradle Fund, který si v ložnici nabíjel své smartphony. Podle vyšetřovatelů během nabíjení baterie jednoho z nich explodovala a muž se nadýchal zplodin z požáru, který se po ložnici rychle rozšířil.

Ve stejném roce se muži z indické Bombaje během návštěvy jedné místní restaurace vznítil telefon přímo v náprsní kapse košile. Jako nejpravděpodobnější příčina nečekaného vznícení telefonu se tehdy jevila vadná či mechanicky poškozená baterie.

Podobný incident se odehrál i závěrem roku 2017, tehdy se v náprsní kapse košile vzňal telefon hotelovému provoznímu pětihvězdičkového hotelu v indonéském Semarangu. „Cítil jsem, že se něco otřáslo,“ uvedl tehdy s tím, že v kapse košile ucítil teplo, krátce poté jeho samsung explodoval. Samsung tehdy uvedl, že příčinou exploze byla neoriginální baterie.

Výrobci přitom před používáním neoriginálních baterií a nabíječek důrazně varují. Pravděpodobně na jedno z toho v roce 2018 doplatila osmnáctiletá dívka z východoindické vesnice. Chtěla zavolat příbuzným, a tak svou vybitou Nokii 5233 připojila k nabíječce. Baterie telefonu ovšem krátce poté explodovala.

Patrně nejznámější případy explozí baterií bez zjevné příčiny se týkají Samsungu Galaxy Note 7. Šlo o tak závažnou záležitost, že mnohé aerolinky zakázaly jejich přepravu na palubách letadel. Později Samsung odhalil záhadu vybuchujících Notů 7. Původní baterie prý měla designovou vadu, v případě druhé, která byla určená pro vyměněné noty, pak stejné problémy způsobila produkční vada.