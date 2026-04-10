Na trhu s elektronickými přístroji se sešlo několik špatných zpráv. Nejprve od loňského roku extrémní zájem o umělou inteligenci způsobil výrazný růst poptávky po paměťových modulech. Ne přímo těch pro koncová zařízení, ale množství výrobních kapacit je omezené a výrobci je alokují na „High Bandwith Memory“ pro vysoce výkonné profesionální aplikace (datová centra).
K tomu můžeme přičíst konflikt v Perském zálivu, který už nyní výrazně ohrozil dodávky ropy pro východní a jihovýchodní Asii, kde se většina součástek i samotných smartphonů vyrábí. A řeší se i výpadek výroby helia v Kataru, což představuje asi třetinu celosvětové produkce. Helium je pak důležité a prakticky nenahraditelné při výrobě čipů.
Dokonce je situace taková, že některé značky posouvají premiéry novinek, které prostě budou muset být dražší, a snaží se prodloužit prodejní cyklus loňských modelů.