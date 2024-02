Navigace je zavedla do spárů brutálních lupičů. Teď žalují Google

Manželé Jason a Katharine Zoladzovi, kteří loni v říjnu trávili dovolenou v jihoafrickém Kapském Městě, se rozhodli jeden den strávit výletem do přírodní rezervace Kalahari. To však podle portálu The Mercury News vyžadovalo výměnu původně zapůjčeného vozu za terénní. V neznámém prostředí tak k navigaci od ubytování do autopůjčovny, která se nachází na mezinárodním letišti Kapské Město, použili Mapy od Googlu. Původní plán se jim však k jejich smůle velmi brzy změnil.

Navigace je totiž nasměrovala do části města, která je nechvalně známá četnými násilnými útoky na turisty. A to navzdory řadě varování, které americké i jihoafrické úřady adresovaly Googlu s tím, že jeho navigace pravidelně posílá turisty trasou, na níž operují zločinecké gangy, které si vytipovávají vozy z autopůjčoven. Na ty následně ve snaze rozbít sklo hází cihly či velké kameny, načež fyzicky zaútočí na posádku a okradou ji o všechny cennosti.

Brutálního napadení nebyl bohužel ušetřen ani nic netušící kalifornský pár. Na příkaz navigace odbočil do ulice New Eisleben v oblasti, které se právě kvůli násilným útokům na turisty přezdívá Hell Run. A to ne náhodně: gangy lupičů totiž využívají přetíženosti ulice, což obětem velmi znesnadňuje případnou snahu z místa rychle zmizet.

Když těsně před devátou ráno v této ulici zastavili na semaforech, tak jejich auto obklíčili ozbrojení muži. Řidičovým oknem prohodili dlažební kostku, která Jasona zasáhla do tváře. Způsobila mu řeznou ránu až na kost a rozdrtila spodní čelist. V důsledku toho upadl do bezvědomí. Vzápětí lupiči vytáhli manžele z vozu a s několika varovnými výstřely do vzduchu je okradli o veškerou hotovost, kreditní karty a mobilní telefony. Poté z místa uprchli.

Katharine se s krvácejícím a dezorientovaným manželem dostala na policejní stanici, odkud je policista doprovodil do nemocnice. Jason podstoupil tříhodinovou operaci během níž mu byly do čelisti vloženy čtyři kovové pláty. Kvůli trvajícím bolestem a necitlivosti bude ovšem muset pravděpodobně v budoucnu podstoupit další operace.

Manželé Zoladzovi v žalobě, kterou v souvislosti s přepadením podali na Google, podotýkají, že lupiči dobře věděli, že jeho navigace do této oblasti stále směruje nic netušící turisty ve vypůjčených vozech. Podle konzulárního úředníka, který se napadenými manželi mluvil v nemocnici, nešlo totiž zdaleka o první přepadení Američanů na této trase. Navíc dodal, že američtí i jihoafričtí zástupci vedli na toto téma s Googlem diskuzi ve snaze jej přimět, aby jeho Mapy do této lokality lidi jedoucí na mezinárodní letiště Kapské Město dále neposílaly.

Americký technologický gigant ovšem žádné preventivní kroky nepodnikl. Zareagoval až tři týdny po napadení Zoladzových, kdy souhlasil, že Mapám zabrání, aby do této lokality nadále navigovaly řidiče.

„Bezpečnost řidičů bereme velmi vážně a v současné době přezkoumáváme žalobu,“ reagoval mluvčí Googlu José Castañeda pro portál New York Post s tím, že při plánování tras společnost zvažuje širokou škálu faktorů, jako jsou například charakter silnice či odhadovaná doba jízdy, a že neustále pracuje na zlepšování trasování.

„Procitnutí“ Googlu však pro napadené manžele z Las Vegas přišlo příliš pozdě. Po společnosti tak nyní požadují blíže nespecifikovanou náhradu škodu.