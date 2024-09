Za rok dostanete ke smartphonu povinně nálepku. Bude to velká změna

Nařízení komise 2023/1670 z června 2023 uvádí změny, kterými se výrobci mobilních zařízení musejí řídit. V principu se týkají všech smartphonů, tabletů a počítačů ve formátu tabletů, které budou uvedené na trh po 20. červnu 2025. Zákazníci nové pořádky poznají podle nálepky, kterou najdou v každém balení uvedených přístrojů.

My takovou nálepku našli už nyní, a to v balení Motoroly Edge 50 Neo. Výrobce ji tam dal s ročním předstihem a z naší zkušenosti je to první telefon, kde je. Respektive je to první telefon, kde jsem ji našli.