O vyloupení obchodu Hanuman Telecom v bengalúrské čtvrti Hongasandra byla místní policie informována 10. května, tedy den po samotném činu. K němu došlo v noci 9. května v době, kdy byl majitel obchodu kvůli rodinné nouzové situaci pryč. Že byl vyloupen, zjistil druhý den odpoledne při kontrole záznamů z bezpečnostních kamer. Vzápětí se spojil s přítelem pracujícím v nedalekém pojízdném obchodě, který zalarmoval policii.

Ta měla původně podezření na organizovanou zločineckou skupinu. Z následně dodaných záběrů bezpečnostních kamer však bylo jasné, že za vyloupením obchodu stojí pouze dva muži. Spíš než přesnost, s jakou lupič šel pouze po telefonech s cenou převyšující 15 tisíc rupií (téměř čtyři tisíce korun), policisty zaujal jiný fakt. Byl totiž úplně nahý. Tedy až na respirační roušku, kterou si maskoval obličej.

Nahý mladík vykradl v indickém Bengalúru obchod s mobily.

Vysvětlení podivného počínání se policisté dočkali hned následující den, kdy muže podezřelého z vyloupení obchodu zadrželi. Šlo o sedmadvacetiletého muže ze severovýchodního indického státu Ásám, kterého k vyloupení obchodu přiměla touha zahrnout svou přítelkyni dárky. K potřebným financím si měl přijít zpeněžením ukradených telefonů na černém trhu. Více však policisty zajímalo, proč loupil nahý. Dočkali se bizarního, ale upřímného vysvětlení.

Přístupovou cestou do obchodu byla pro muže díra o průměru 60 centimetrů, kterou před tím vyvrtal do zdi. Jenže si právě koupil nové oblečení a nechtěl si ho při soukání se úzkou dírou zničit. Proto se vysvlékl do naha a do obchodu pronikl jen s rouškou a taškou.

Policie je přesvědčena, že nešlo o náhodný čin. Navzdory použití hrubé metody pro vniknutí do obchodu vše nasvědčuje tomu, že šlo o dopředu naplánovaný akt.

„Díra byla tak akorát velká pro někoho s jeho postavou. Znal rozvržení obchodu a úhly záběrů kamer. Soustředil se pouze na telefony vyšší hodnoty,“ řekl podle portálu Times of India jeden z vyšetřovatelů.

Majiteli obchodu nevznikla kromě díry ve zdi žádná další škoda. Díky včasnému zapojení policie totiž pachatel nestačil ukradené telefony zpeněžit, všechny tak byly vráceny zpět majiteli obchodu.