Toto je Mindy bez krku a s dalšími víčky. Smartphony nás mají změnit

Zůstat byť jen na zlomek dne bez svého smartphonu či trávit čas jinak než před počítačovým monitorem může být pro některé jedince nepředstavitelné. Varováním před důsledky jejich obvyklé náplně dne by měl být odborníky vytvořený model ženy. Dali mu jméno Mindy. Losangeleská společnost Toll Free Forwarding vytvořila Mindy coby vizualizaci toho, jak technologie mění stavbu lidského těla.

Je děsivou ukázkou toho, jak by za méně než 800 let mohli vypadat lidé, pro které byly technologie vším. Shrbená záda, široký, respektive prakticky žádný krk, prsty ruky ztuhlé v sevření připomínajícím drápy držící svou kořist a mléčná víčka chránící oči filtrující modré světlo vyzařující z displejů. S pomocí 3D designéra vytvořený groteskní model, jehož tělo se kvůli neustálému používání smartphonů, notebooků a dalších technologií fyzicky proměnilo, má posloužit k uvědomění si dopadu jejich nadměrného používání. Mindy by měla lidi přimět, aby se svými zařízeními trávili mnohem méně času.

„Strávit hodiny koukáním do telefonu namáhá krk a vyvádí páteř z rovnováhy. V důsledku toho musí svaly na krku vynaložit zvláštní úsilí, aby podpořily vaši hlavu,“ upozornil Caleb Back, odborník na zdraví a wellness z Maple Holistics. Stejně neblahý vliv na držení těla má podle něj i dlouhodobé sezení před počítačem. Lidé by měli mít monitor, respektive držet mobilní telefon co nejvíc v úrovni očí tak, aby při jejich používání co nejméně předkláněli hlavu.

Mindy ukazuje, že přílišné koukání do smartphonu by mohlo přinést další dvě výrazné anatomické změny. Tou první jsou prsty ruky sevřené jako drápy pevně držící kořist, jelikož při uchopení smartphonu člověk prsty ruky kroutí do nepřirozené polohy. Druhým je pak takzvaný smartphonový loket způsobený typickým, prakticky devadesátistupňovým ohnutím ruky v lokti při držení a používání smartphonů. Při dlouhodobém držení telefonu mohou kvůli nataženému loketnímu nervu uživatelé pociťovat brnění v prsteníčku a malíčku, bolest předloktí či slabost ruky.

Smartphonový, respektive mobilní loket není novým pojmem. Už v roce 2009 chodili lidé stále častěji do ordinací lékařů s tím, že je bolí a brní prsty před spaním, přičemž tato bolest se postupně změnila na bolest celého předloktí. Tehdy byly smartphony ještě prakticky v plenkách, brnění prstů bylo důsledkem častého telefonování. Při držení mobilu u ucha totiž člověk ohýbá ruku nepřirozeným způsobem, což zabraňuje krvi v proudění k prstům.

Mindy by podle společnosti Toll Free Forwarding měla mít také silnější lebku. Měla by totiž lépe chránit před nepříznivým vlivem elektromagnetického záření ze smartphonů na lidský organismus. Odpověď na otázku, zda záření z mobilů představuje pro lidské zdraví riziko, nebo ne, se snaží vědci najít už desítky let. Nepodařilo se jim to ani před čtyřmi roky ve studiích zadaných americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Studie Švýcarského institutu pro tropické a veřejné zdraví z téhož roku nicméně prokázala, že elektromagnetické záření může při dlouhodobém používání mobilu (telefonování) mít nepříznivé účinky na rozvoj paměťové výkonnosti specifických oblastí mozku (více ve studii zde).

„Prototyp“ člověka z počátku třetího tisíciletí by měl kvůli častému využívání technologií patrně i menší mozek. Už nyní totiž díky technologickému pokroku v mnoha oblastech nemusíme pro vlastní přežití dělat tolik co v minulosti, v budoucnu by tak mohli být úspěšnějšími technologicky zdatnější lidé. Podle odborníků totiž přežití již nezávisí na tom, zda jsme největšími a nejsilnějšími jedinci svého druhu.

Poslední evoluční změna způsobená nadměrným používáním technologií, kterou odborníci na Mindy „prezentují“, působí nejpodivněji. Evoluční vývoj by podle Kasuna Ratnayakea z Toledské univerzity mohl mít kvůli množství škodlivého světla z displejů radikální podobu. Lidské oko by mohlo chránit druhé, vnitřní víčko, které by zabránilo vystavení zraku nadměrnému světlu či by mohlo blokovat displeji emitované modré světlo urychlující degeneraci sítnice.

Podle britského portálu Daily Mail je Mindy nástupkyní Emmy, tři roky staré figuríny v životní velikosti, která vznikla coby upozornění na důležitost správných pracovních podmínek. Emma ve své podobě odráží zdravotní problémy a obavy o zdraví více než 3 000 zaměstnanců. Znázorňuje kancelářskou pracovnici roku 2040, která trpí všemi neduhy lidí pracujících na ergonomicky nevyhovující židli u pro tuto práci nevhodného stolu. Emma se tak permanentně hrbí, má suché zarudlé oči od neustálého koukání do monitoru, křečové žíly, oteklé kotníky i zápěstí a je bledá, jelikož tráví nadmíru času na umělém světle.