Konec nabíječek v balení? K Applu se možná přidá i Samsung

Informaci zveřejnil korejský server ETNews. Samsung by měl od roku 2021 přestat přibalovat nabíječky k některým svým telefonům. Není specifikováno, zda se bude snažit minimalizovat balení levných telefonů, nebo o ně naopak připraví dražší modely.



Vzhledem k tomu, že se absence nabíječek zdůvodňuje rostoucími náklady na výrobu, zejména v kontextu nutnosti vybavovat smartphony čipy pro podporu 5G, by asi nejvíce dávalo smysl vzít nabíječky telefonům vyšší střední třídy. Ty výhledově budou 5G podporovat, ovšem zároveň se budou snažit cenu srazit na co nejnižší možnou úroveň, aby zůstaly pro zákazníky zajímavé.



Zpráva korejských analytiků se nezmiňuje o snaze snižovat elektroodpad, na kterém pravděpodobně postaví toto rozhodnutí konkurenční Apple. Ten se bude snažit tuto „novinku“ zahrát na ekologickou notu, jelikož předpokládá, že stávající uživatelé již nabíječku doma mají a nepotřebují tak další nadbytečný kus.

Mimo to Apple z balení vyjme i sluchátka, která byla doposud rovněž standardem. Nicméně v případě Samsungu se mluví pouze o nabíječkách a není tak jasné, zda z balení zmizí i sluchátka. Ta jihokorejský výrobce k mobilům standardně přibaluje, a to i k těm levnějším.

Každopádně to vypadá, že rozhodnutí zatím není finální a Samsung by mohl brát v potaz reakce zákazníků. Pokud nebude například u Applu kvůli chybějícím nabíječkám u letošních modelů odezva výrazně negativní, je možné, že to jihokorejského výrobce utvrdí v přesvědčení jít stejnou cestou.