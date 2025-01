Vypadá jako topinkovač, ale slouží k něčemu úplně jinému

Dvě sekundy. Čas, který třeba nejrychlejším sériovým autům stačí k dosažení stokilometrové rychlosti. A také doba, která stačí k tomu, aby váš smartphone disponoval plně nabitou baterií. Ne, není tu řeč o nové technologii, která by zvládala takovéto bleskové dobití baterie ve smartphonu. Kouzlo krabičky, která na první pohled působí jako designový topinkovač, spočívá v něčem jiném.

Jmenuje se Swippitt Hub a jejím posláním je zjednodušení problémů spojených s vybitou baterií. Dnes již smartphony sice podporují rychlonabíjení, avšak ne všichni výrobci nabídnou rychlosti 100 W a vyšší, při nichž skutečně stačí ponechat telefon v nabíječce jen pár minut, a tím si třeba na poslední chvíli před odchodem z bytu zajistit dostatek energie na zbytek dne. Hub není nabíječkou v pravém smyslu slova, tedy že by smartphone po připojení bleskově dobil. Tak daleko současné technologie ještě nejsou. Swippitt na to jde totiž jinak.

Swippitt Hub, který je prezentován jako bateriový rozbočovač, totiž ve svých útrobách skrývá až pět baterií. S využitím proprietárního softwaru tyto baterie spravuje a udržuje je optimálně nabité. A také připravené k bleskově rychlé výměně. Stačí, aby uživatel stejně jako krajíc chleba do topinkovače vložil do otvoru navrchu svůj smartphone, a vybitá baterie je vmžiku vyměněna za plně nabitou. Za pouhé dvě sekundy. Výrobce dodává, že další výměna baterie je možná čtyři sekundy po té předchozí a že hub je kompatibilní s jakýmkoli smartphonem. Má to však jeden háček.

Z logiky věci vyplývá, že nemůže být řeč o výměně baterie ve smartphonu. Smartphony mají už léta unibody konstrukci, a baterie je tak uživatelsky nevyměnitelná. Součástí systému Swippitt je tudíž také speciální ochranné pouzdro Link, kterým musí být telefon vkládaný do hubu opatřen. Je to vlastně taková powerbanka, pouzdro totiž obsahuje baterii s kapacitou 3 500 mAh. V tomto případě samozřejmě vyměnitelnou.

V současnosti je však pouzdro Link kompatibilní pouze s vybranými modely iPhonu, konkrétně s těmi se systémem MagSafe. Tedy modely 14, 15 a 16. Swippitt nicméně dodává, že už na konci letošního roku by měla být i pro zařízení s Androidem. A to konkrétně pixely od Googlu a vybrané samsungy. Třeba v případě nadcházející generace Galaxy S od Samsungu se totiž spekuluje o novince v podobě magnetického konektoru pro bezdrátové nabíjení.

Smartphone osazený pouzdrem Link, které je dostupné v šesti barvách, lze samozřejmě v případě nutnosti standardně dobít. Při jeho připojení k nabíječce se ve výchozím nastavení nejdříve nabíjí baterie telefonu a až poté se začne případně dobíjet ta v ochranném pouzdru.

Swippitt v současnosti přijímá předobjednávky, na které dává 30% slevu. I tak je však nutné počítat s tím, že to není zrovna levná záležitost. Jde o investici ve výši minimálně 350 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 8,5 tisíce korun bez daně. Cena hubu se odvíjí od kombinace materiálů, startuje na 245 dolarech (šesti tisících korunách). Aktuálně je jeho cena o 100 dolarů (zhruba 2,5 tisíce korun) nižší, jde o časově omezenou slevu poskytovanou v souvislosti s letošním veletrhem CES v Las Vegas. Pouzdro Link pak bez ohledu na zvolený model iPhonu vyjde na 84 dolarů (dva tisíce Kč).