Co se dá ještě u obyčejné nabíječky na mobil vymyslet nového? Značka Anker nám ukázala, že fantazii se opravdu meze nekladou. A tak má model, který vám na malém displeji ukáže několik více či méně užitečných informací a ještě se na vás po zapojení nabíjení usměje.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na prezentaci společnosti Anker v rámci barcelonského veletrhu MWC jsme našli novinky z oblasti příslušenství k mobilům. Segment nabíječek sice není bůhvíjak vzrušující, ale jeden model nás přece jen zaujal.
Jde konkrétně o kompaktní nabíjecí adaptér Anker Nano Charger, který disponuje něčím vlastně zcela nadbytečným: zabudovaným displejem.
Nabíječka se chlubí třeba unikátní funkcí, že po připojení telefonu sama pozná, o jaký model jde. Tedy pokud je to iPhone, v androidech se totiž nevyzná. Jaká je výhoda takové funkce? Nad tím dumáme doteď.
Nabíječka je vlastně jinak docela standardní kousek – podporuje až 45W nabíjení a místo je zde na jeden USB-C kabel. Americká verze má pak ještě skládací vidlici, ale na tom se u evropské verze teprve pracuje.
Displej modelu Nano Charger vedle virtuálního obličeje, který vás vítá nebo se s vámi naopak rozloučí po odpojení kabelu, ukazuje pár dalších statistik.
Pozná například stav nabití vašeho telefonu a ukáže lištu postupu nabíjení. Nechybí ani informace o aktuálním výkonu nabíjení.
Na nabíječce se navíc nachází malá dotyková ploška, pomocí které můžete listovat v jednoduchém menu. V tom si můžete například zapnout šetrné nabíjení.
Znamená to, že nabíječka automaticky přizpůsobí výkon nabíjení tak, aby tolik nezahřívala baterii, což může přispět k její delší životnosti.
Anker Nano Charger je vhodný především pro iPhony řady 15 a novější.
Anker nám dále předvedl také skladnou nabíječku, která dovede nabíjet hned tři zařízení naráz. Jmenuje se Prime Wireless Charging Station.
Znamená to, že v přenosném balení najdete jak bezdrátovou plošku pro mobil či sluchátka…
… tak podložku pro nabíjení hodinek Apple Watch a nakonec i MagSafe propojení s bezdrátovým nabíjením iPhonů a dalších zařízení. To vše navíc s aktivním chlazením.
Tento model se zatím v Evropě neprodává, na americkém trhu pak vyjde na 149 dolarů bez daně (asi 3 150 korun).
Rovněž Nano Charger ještě není dostupný v Evropě, k sehnání je pouze jeho předchozí verze, která ovšem ještě nenabídla zabudovaný displej.
Na americkém trhu model Nano Charger vyjde na 40 dolarů, což je v přepočtu asi 850 korun bez daně.
Ačkoliv se nám displej vlastně zdá jako naprostá zbytečnost, je to rozhodně způsob, jak se odlišit od přehršle podobných zařízení na trhu.
Do Evropy by tyto modely měly dorazit v následujících měsících, a to včetně českého trhu.
