Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to konkurenci natruc? A co všechno nás na veletrhu vlastně čeká?
Apple s představováním novinek razí čistě individualistický přístup a jeho stánek byste na jakémkoliv technologickém veletrhu hledali marně. Dosud však platila alespoň nepsaná dohoda, že si akce pořádal ve vlastních termínech mimo veletrhy. To ovšem letos končí.
Nový iPhone 17e, nejdostupnější smartphone v nabídce výrobce, se chystá Apple společně s dalšími produkty odhalit ve středu 4. března, což je ještě v průběhu veletrhu MWC. Ten začíná v pondělí 2. března a končí ve čtvrtek 5. března.
V principu nás tedy čeká situace, kdy Apple naruší průběh veletrhu svou vlastní konferencí a pozornost médií a dalších tvůrců obsahu se bude muset rozmělnit mezi tyto akce. Apple přitom zřejmě bude pro většinu lidí zajímavější.
A aby toho nebylo málo, ještě těsně před zahájením veletrhu nás čeká několik dalších velkých novinek. Samsung chystá odhalit nové modely série Galaxy S26 už ve středu 25. února na akci v americkém San Francisku.
U špičkového modelu Ultra čekáme jednak obvyklé vylepšení hardwaru, tak třeba novinku v podobě speciální úpravy displeje, která bude umět „zneviditelnit“ části obrazovky v případě, že na ně někdo nahlíží z ostřejšího úhlu. Jde o prevenci proti šmírování na veřejnosti.
Stejně tak nás ještě před samotným veletrhem čekají i novinky značky Xiaomi. Opět se očekává dvojice telefonů – kompaktní top model doplněný fotomobilem s přívlastkem Ultra.
Xiaomi si dlouhodobě užívá spolupráce se slavnou značkou fotoaparátů Leica. Proto bychom se nedivili, kdyby i tentokrát došlo na nějaké užší propojení, například na speciální edici modelu Ultra stejně jako loni.
Dvojice letošních novinek má být každopádně význačná už jen tím, že výrobce poskočí v číslování dopředu – z loňské série Xiaomi 15 rovnou na letošní sérii Xiaomi 17. Důvod je asi celkem jasný: co největší podobnost s Applem.
Vedle mobilů čekáme bohatou nabídku dalších Xiaomi novinek, od nositelné elektroniky, přes zařízení chytré domácnosti až po ukázku nějakého automobilu, který si bohužel stále ještě v Evropě nemůžeme oficiálně pořídit.
Na barcelonském veletrhu nebude chybět ani výrobce Honor, který chystá jednu specialitu. Plánuje totiž plně odhalit funkcionalitu konceptu Robot Phone, což je takový mix smartphonu a robotického AI asistenta.
Telefon totiž bude v sobě integrovat malý gimbal s kamerou, která bude sloužit nejenom na pořizování fotek a videí, ale i jako oko AI asistenta. Ten si bude žít tak trochu vlastním životem, otáčet se za vámi a reagovat na vaše pokyny.
Mobil s integrovaným gimbalem je každopádně něco, co na trhu ještě nebylo a celkem nás zajímá i konstrukční řešení této novinky. Samozřejmě je také otázkou, jestli mobil vůbec půjde na trh, nebo zůstane jen ve formě konceptu.
Vedle toho Honor podle dostupných informací chystá také novou generaci ohebného smartphonu, Magic V6. Ten se nepochybně pochlubí tenkým tělem, vysokým výkonem a také na poměry těchto zařízení nadprůměrně velkou baterií.
Když už je řeč o skládačkách, očekáváme, že Motorola doplní všechny detaily k modelu Razr Fold, který sice již představila na veletrhu CES v lednu, ale stále neznáme cenu ani dostupnost.
Na druhou stranu je nicméně možné, že Motorola na veletrhu bude jen prostřednictvím své mateřské společnosti Lenovo a mobilní novinky si nechá na jindy.
Jinak celkem jistotou je účast firmy TCL, která jistě na veletrhu MWC odhalí v podstatě celé nové portfolio mobilů.
Očekáváme novinky série Nxtpaper s displeji šetrnými k očím a další vylepšení stávajících technologií.
Nakonec je tu také značka Nothing, která již potvrdila, že představí novou sérii modelů Phone (4a) 5. března, tedy v poslední den veletrhu v Barceloně.
Není však zatím jisté, v jaké formě Nothing své telefony odhalí. Tedy zda půjde o fyzickou akci během veletrhu, nebo pouhý online stream.
Všechny novinky budeme v redakci bedlivě sledovat a na veletrh MWC zavítáme samozřejmě i osobně. Bližší informace o smartphonových novinkách vám budeme nabízet hned, jak budou dostupné.
