náhledy
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto mají různá zajímavá řešení. Třeba mobil, v kterém na stadion pašují kořalku.
Autor: Amazon
Americký Amazon má široký sortiment fejkových přístrojů, které jsou ve skutečnosti placatkami na alkohol. Jako třeba tato powerbanka s realistickými nápisy a falešnými USB porty.
Autor: Amazon
Omotaný kabel pak iluzi originální powerbanky dokresluje. Cena je nízká – 13 dolarů, což je asi 270 korun. Pro Evropany je to horší, prodejci mimo USA posílat z amerického Amazonu nechtějí. Ale podobný sortiment se dá najít na čínských obchodech.
Autor: Amazon
Nás nejvíc zaujal fejkový smartphone, který byl k vidění na virálním videu na sociálních sítích. Design je prostý, plastová nádržka ve tvaru generického smartphonu.
Autor: Amazon
Jak reklama říká, můžete ho používat stále dokola, plast by měl být netoxický a ani by tato mobilo-placatka neměla protékat.
Autor: Amazon
Cena je podobná jako u powerbanky, fejkový smartphone placatka vyjde v přepočtu na 300 korun.
Autor: Amazon
Rozměry jsou rozumné, ale žádnou velkou jízdu s touto placatkou nezažijete. Objem náplně je necelých 90 ml, tedy zhruba dva panáky. To výše uvedená powerbanka pojme skoro čtvrt litru tekutiny.
Autor: Amazon
Pánové těžko, ale dámy mohou použít i falešné tampóny. Buď jednotlivě, každý s objemem cca jednoho panáka, nebo celou dvanáctku. A to by už mohlo na pořádnou zábavu stačit. Cena v americkém Amazonu je v přepočtu asi 210 korun.
Autor: Amazon
Stadiony na letošním MS jsou velké, kdo sedí nahoře, nemusí na trávník dobře vidět. A tak si s sebou vezme dalekohled. Nebo ne?
Autor: Amazon
Tak ne, toto je dokonce dvojitá placatka, každý okulár pojme čtvrt litru tekutiny, takže dohromady se už v tomto dalekohledu dá na zápas propašovat velké pivo. Cena je asi 360 korun.
Autor: Amazon
Pro našince jsou lépe dostupné skryté placatky z asijských obchodů. Tato vyjde na AliExpressu na 200 až 300 korun, záleží na prodejci.
Autor: AliExpress
Trochu problematický je design starého mobilu s anténou, která slouží jako hrdlo. Takový telefon vám bude věřit málokdo. Ale zase to má styl.
Autor: AliExpress
Čínské obchody nabízejí pestrý sortiment, my jsme vybrali ještě jeden mobil. Hůř zpracovaný, ale s trochu větším objemem, vejde se do něj cca 90 ml.
Autor: AliExpress
Cena je nižší, podle prodejce okolo 170 korun. Jen pozor, od prvního července s příplatkem ve výši tří eur (zhruba 70 korun), pokud to čínský obchodník nepřiveze sám a neprodá to z evropského skladu.
Autor: AliExpress