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Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz

Jan Matura
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto mají různá zajímavá řešení. Třeba mobil, v kterém na stadion pašují kořalku.
Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Placatka na alkohol, která se maskuje za falešná zařízení Zamaskovaná placatka na alkohol

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Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz

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