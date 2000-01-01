náhledy
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch, na které si možná ještě leckdo pamatuje, ale v původní podobě již neexistují.
Autor: ChatGPT
Pro několik generací lidí bylo ICQ důležitým komunikačním kanálem. Služba původně fungovala na počítači, kde zažila dobu své největší slávy, s postupem let se však snažila přizpůsobit době a vznikla i mobilní aplikace.
Autor: Jakub Dvořák, Technet.cz
V roce 2020, tedy už v době, kdy dávno lidé odešli na služby typu WhatsApp, Facebook Messenger a další, se ICQ pokusilo vrátit v podobě mobilní aplikace ICQ New, která nabízela celou řadu moderních funkcí (skupinové chaty, videohovory, přepis zvuku na text apod.), ale k přilákání dostatečného počtu uživatelů zpět už to stejně nestačilo.
Autor: ICQ
Celá služba ICQ proto oznámila v roce 2024 definitivní konec. Fungovala celkem 29 let a během svého fungování vystřídala izraelské, americké i ruské vlastníky.
Autor: screenshot Technet.cz
Vine byla služba, která předběhla dobu. Aplikace určená pro mobily nabízela něco, co je dnes vysoce populární forma obsahu: krátká videa na výšku. Jenže to se psal teprve rok 2013, dlouho před boomem TikToku, Reels na Instagramu a dalších.
Autor: Vine
Vine měla omezení na délku videa, mohla být dlouhá pouze šest sekund. Díky tomu ovšem dala vzniknout celé řadě krátkých virálních klipů, které se po internetu šíří dodnes.
Autor: Vine
Vine, kterou vlastnila sociální síť Twitter, nakonec oznámila zánik v roce 2017. A to především kvůli odlivu tvůrců, kteří si na Vine vybudovali jméno a následně odešli na jiné platformy, kde za svůj obsah už mohli dostat zaplaceno.
Autor: pro iDNES.cz
Další sociální síť s krátkými videi, která nepřežila nástup moderních aplikací, je Musical.ly. Na rozdíl od Vine se tato služba zaměřovala především na tvorbu hudebních videí.
Autor: Musical.ly
V rámci této aplikace jste mohli nahrávat až minutová videa, upravovat je a sledovat videa ostatních tvůrců. Vše se točilo především okolo populárních hudebních interpretů, trendy často vznikaly právě zde.
Autor: Musical.ly
V roce 2017 odkoupila Musical.ly spolsečnost ByteDance, kterou nejspíše znáte jako majitele TikToku. Obsah z Musical.ly se následně přidal do databáze TikToku, který tím v podstatě odkoupenou službu zcela pohltil.
Autor: Profimedia.cz
Twitter je jedním ze symbolů „starých sociálních sítí“. Sloužil především na rychlé sdílení krátkých textových informací, a to jak mezi lidmi, tak například ze strany institucí a médií (microblogging). Limit na příspěvek byl původně jen 140 znaků.
Autor: Apple App Store, Twitter, webdesignmuseum
Twitter dnes již vůbec neexistuje, po převzetí miliardářem Elonem Muskem ho v roce 2023 nahradila síť X, která integrovala veškerý původní obsah.
Autor: Apple App Store, Twitter, webdesignmuseum
Pamatujete si ještě na Google+? Známá internetová společnost v roce 2011 chtěla naskočit na trend sociálních sítí, její pokus se však nepovedl a zájem uživatelů, kteří již byli nějakou dobu na Facebooku, Twitteru a dalších, zkrátka nepřišel.
Autor: Apple App Store, Google, webdesignmuseum
Mobilní aplikace fungovala po boku webového rozhraní do roku 2019, kdy Google tuto sociální síť vypnul.
Autor: Technet.cz
A když už byla řeč o Twitteru, zmíníme ještě jednu službu, kterou tato sociální síť založila, chvíli s ní slavila úspěchy, ale nakonec ji vypnula. Jde o aplikaci Periscope, s pomocí které šlo vysílat živé video z mobilu či tabletu.
Autor: Periscope
Služba přestala fungovat v roce 2021, ovšem pouze jako samostatný nástroj. Twitter ji tehdy totiž integroval přímo do své vlastní funkcionality „Go Live“.
Autor: Technet.cz
Další „kecálek“, který se nedochoval do dnešní doby, je Google Allo. Google jej vydal v roce 2016 jakožto alternativu k zavedeným službám s integrací hlasového asistenta, chytrých automatických odpovědí nebo anonymním režimem.
Autor: Google
Google službu Allo vypnul už po třech letech, a to z prostého důvodu: našlo se málo uživatelů, kteří by tento nástroj používali.
Autor: Technet.cz
A ještě jedna mrtvá služba od Googlu. Google Duo byla aplikace na videohovory. Duo umožňovalo spojit dva účastníky, videokonference nebyly možné. Úspěch měla stavět na funkci Knock-knock, tedy ťuk-ťuk. Pomocí ní jste volajícího na displeji uviděli ještě dříve, než jste videohovor přijali.
Autor: Technet.cz
V roce 2022 se z Duo integrovalo do služby Google Meet a již v původní formě není dostupné.
Autor: Technet.cz