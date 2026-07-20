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Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát
Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...
V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí
S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...
Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...
Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila
Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....
Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...
Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...
Známý pražský kostel se pyšní obřími hodinami. Může se jít okolo nich
Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani...
V Strahovském tunelu jsou skryté vysílače, je k nim dobrodružná cesta
Redakční putování po základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů nás již zavedlo na spoustu zajímavých míst. Jednou z exkurzí, která nám opravdu utkvěla v hlavě, byla návštěva aktuálně...
Krize cloumá s čínskými značkami. Americké a korejské si naopak mnou ruce
Mobilní trh je v krizi. Nejsou paměti, respektive jejich ceny letí vzhůru. Část výrobců to tolik netrápí a daří se jim. U mnohých je to naopak. Trpí především ty značky, které produkují levné...
Populární značka smartphonů končí. V prodeji jsou poslední kusy ve slevě
Někteří zákazníci zatlačí slzu, další si ani nevzpomenou. Historie této mobilní značky není dlouhá, ale je zajímavá. OnePlus se však nyní se zámořskými trhy loučí a zůstává jen v Asii. Vlastně to ani...
Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...
V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí
S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...
O2 mění po devíti letech šéfa. Siebenstich chce operátora posunout dále
Vedení operátora O2 čeká od září změna. Dosavadního generálního ředitele Jindřicha Fremutha nahradí dosavadní ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich. Fremuth se ujme řízení AI transformace...
Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát
Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...
Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila
Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Chcete vidět tajný iPhone? Na tomto videu jsou všechny detaily
První generace tohoto iPhonu má rozporuplné přijetí. Prý se neprodává špatně, ale razantní pokles ceny naznačuje, že to velký hit není. V každém případě přijde nástupce. Ale nebude to hned. Design...
Zákazníci kroutí hlavou, ceně těchto pouzder pro Apple Watch neuvěříte
Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch....