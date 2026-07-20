Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?

Ondřej Martinů
Ilustrační snímek Web-ICQ ICQ New Nové ICQ New. Aplikace Vine Aplikace Vine Sociální síť Vine.co Aplikace Musical.ly Aplikace Musical.ly ilustrační snímek Staré mobilní aplikace - Twitter Staré mobilní aplikace - Twitter
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch, na které si možná ještě leckdo pamatuje, ale v původní podobě již neexistují.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Nejčtenější

Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát

Veřejný telefonní automat, neboli telefonní budka

Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...

V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí

Výhledy na Liberec od mikrovlnného bodu pro BTS společnosti Vodafone umístěném...

S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...

Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?

Ilustrační snímek

Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...

Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila

Ilustrační snímek

Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....

Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit

ilustrační snímek

Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...

Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?

Ilustrační snímek

Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...

20. července 2026

Známý pražský kostel se pyšní obřími hodinami. Může se jít okolo nich

BTS T-Mobilu ve věži kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražském náměstí...

Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani...

19. července 2026

V Strahovském tunelu jsou skryté vysílače, je k nim dobrodružná cesta

Strahovský tunel

Redakční putování po základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů nás již zavedlo na spoustu zajímavých míst. Jednou z exkurzí, která nám opravdu utkvěla v hlavě, byla návštěva aktuálně...

18. července 2026

Krize cloumá s čínskými značkami. Americké a korejské si naopak mnou ruce

Premium
ilustrační snímek

Mobilní trh je v krizi. Nejsou paměti, respektive jejich ceny letí vzhůru. Část výrobců to tolik netrápí a daří se jim. U mnohých je to naopak. Trpí především ty značky, které produkují levné...

18. července 2026

Populární značka smartphonů končí. V prodeji jsou poslední kusy ve slevě

OnePlus One

Někteří zákazníci zatlačí slzu, další si ani nevzpomenou. Historie této mobilní značky není dlouhá, ale je zajímavá. OnePlus se však nyní se zámořskými trhy loučí a zůstává jen v Asii. Vlastně to ani...

17. července 2026  15:03

Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit

ilustrační snímek

Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...

17. července 2026

V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí

Výhledy na Liberec od mikrovlnného bodu pro BTS společnosti Vodafone umístěném...

S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...

16. července 2026

O2 mění po devíti letech šéfa. Siebenstich chce operátora posunout dále

Richard Siebenstich, dosavadní ředitel Komerční divize O2, se od září 2026 ujme...

Vedení operátora O2 čeká od září změna. Dosavadního generálního ředitele Jindřicha Fremutha nahradí dosavadní ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich. Fremuth se ujme řízení AI transformace...

15. července 2026  11:52

Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát

Veřejný telefonní automat, neboli telefonní budka

Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...

15. července 2026

Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila

Ilustrační snímek

Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....

14. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Chcete vidět tajný iPhone? Na tomto videu jsou všechny detaily

Únik iPhone Air 2

První generace tohoto iPhonu má rozporuplné přijetí. Prý se neprodává špatně, ale razantní pokles ceny naznačuje, že to velký hit není. V každém případě přijde nástupce. Ale nebude to hned. Design...

13. července 2026  8:37

Zákazníci kroutí hlavou, ceně těchto pouzder pro Apple Watch neuvěříte

Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch

Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch....

13. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×